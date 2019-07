Legendan mukaan Tangomarkkinoilla on eniten järjestyshäiriöitä – tilastot osoittavat mikä kesäfestivaali oikeasti työllistää eniten poliisia

Kotimaa

Legendan mukaan Tangomarkkinoilla on eniten järjestyshäiriöitä – tilastot osoittavat mikä kesäfestivaali oikea

Tänä

On

Tänä viikonloppuna Joensuun Ilosaarirockiin odotetaan noin 60 000 vierasta.



Itä-Suomen valvonta- ja hälytyssektorin johtaja, ylikomisario Vesa Kostamo https://www.is.fi/haku/?query=vesa+kostamo ei pidä erikoisena, että poliisitehtävät lisääntyvät Joensuussa festivaaliaikaan.



– Onhan se selvä, kun niin paljon väkeä tulee kaupunkiin. Itse huvialueelle tulee vuosittain vain yksittäisiä tehtäviä. Kaikki muu keskittyy lähiympäristöön, hän sanoo.



Festivaaliporttien sisälle tulee harvoin poliisihälytyksiä, sillä tarpeen vaatiessa järjestyksenvalvojat poistavat häiriköt ulkopuolelle, josta virkavalta käy heidät hakemassa.



Poliisin mukaan alkoholilla on merkittävä rooli häiriökäyttäytymiseen ja väkivaltatilanteisiin liittyvissä hälytyksissä.



Pahoinpitelyjen osalta itse Ilosaaresta ei ole Kostamon mukaan saatavilla lukuja, mutta porttien ulkopuolella, välittömällä lähialueella, poliisi sai viisi tehtävää sekä vuonna 2017 että vuonna 2018.



Kyseessä ovat siis lievät ja törkeät pahoinpitelyt.



Muualla kuin festivaalialueen läheisyydessä Joensuussa poliisi kirjasi viime vuonna seitsemän pahoinpitelyä festivaaliviikonloppuna. Vuonna 2017 luku oli kaksi.



– Siinä näkyy hyvin, että tehtävät keskittyvät alueen läheisyyteen festariviikonloppuina, Kostamo sanoo.



Kaikkiaan poliisipartiot saivat festivaalialueen läheisyydestä Ilosaarirock-viikonloppuna 65 hälytystä vuonna 2017 ja 40 vuonna 2018.



Muualla kun huvialueen välttämättömässä läheisyydessä poliisitehtäviä oli viime vuonna 90 ja sitä edeltävänä 86.



Kostamo esittää vertailuksi Ilosaarirockin jälkeistä viikonloppua viime ja toissa vuosilta. Poliisi hälytettiin kumpanakin vuonna apuun 35 kertaa.



Kostamon näppituntuma on se, että festivaaliviikonloppuina poliisitehtävät osuvat aikaisempaan kellonaikaan tavalliseen viikonloppuun verrattuna.



Vähintään urbaani legenda kertoo, että Tangomarkkinoilla poliisilla riittää järjestyksen pidossa jopa enemmän töitä kuin rockfestivaaleilla.

Ilta-Sanomat selvitti tilastoista, onko todella näin.

Sen sijaan luonnollista, että suurien ihmismassojen saapuminen festareille lisää poliisitehtävien määrää normaaliin kesäviikonloppuun verrattuna.

Tilastot kertovat kuitenkin, että esimerkiksi Helsingissä poliisitehtäviä on viime vuosina ollut tavallista vähemmän Tuska- ja Weekend-festivaalien aikaan.

Ja yllätys yllätys: näin on asia ollut myös Seinäjoella, kun kaupungissa on vietetty Tangomarkkinoita.

Puheet keski-ikäisten riehakkaista rymyjuhlista eivät ainakaan tältä osin pidä paikkaansa.

Raumanmeren Juhannus.

Raumalla oli keskimääräisenä kesäviikonloppuna vuonna 2018 68 poliisitehtävää. Kolmipäiväisen RMJ-festivaalin aikana vuonna poliisitehtäviä oli samana vuonna 156 koko kaupungissa.

Tänä vuonna poliisi sai 130 tehtävää musiikkifestivaalin aikana. Tämä vastaa 132 prosentin kasvua.

Luvut saattavat kuulostaa hurjilta, mutta tilastot kuvaavat koko kunnan poliisitehtäviä kyseiseltä viikonlopulta, ei siis pelkästään festivaalialueella tai sen läheisyydessä suoritettuja poliisitehtäviä.