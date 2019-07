Sivullinen teki ilmoituksen eksyneen oloisesta pikkulapsesta Helsingin Myllypurossa – poliisi pyytää havaintoja

Kotimaa

Sivullinen teki ilmoituksen eksyneen oloisesta pikkulapsesta Helsingin Myllypurossa – poliisi pyytää havaintoj

Helsingin poliisilaitos kertoo pikaviestipalvelu Twitterissä sivullisen tekemästä ilmoituksesta, jonka mukaan Helsingin Myllypurossa on lauantaina nähty liikkumassa eksyneen oloinen ja arviolta 4-5 vuoden ikäinen lapsi.Poliisi kertoo ilmoittajan kuvailleen lasta itkuiseksi. Sivullisen tekemä havainto lapsesta oli tehty Mustapurontaipaleella kello 9.20.Poliisi on etsinyt lasta tuloksetta ja pyytää nyt silminnäkijähavaintoja.Tuntomerkkien perusteella lapsella on tummat, pitkähköt kiharat hiukset, punainen paita ja tummat housut. Asun kuvaillaan muistuttavan yöpukua.Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdollisista havainnoista hätäkeskukseen.