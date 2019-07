Kerran kymmenessä vuodessa esiintyvä sääilmiö katkaisi palomies Saarion soutumatkan – Helsinkiin pääsy jää haaveeksi

Kotimaa

Kerran kymmenessä vuodessa esiintyvä sääilmiö katkaisi palomies Saarion soutumatkan – Helsinkiin pääsy jää haa

Ilmatieteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Ilta-Sanomat seuraa Jari Saarion soutumaratonia Kööpenhaminasta Helsinkiin säännöllisen epäsäännöllisesti. Jos ja kun yhteydet pelaavat, Saario lähettää matkan varrelta myös kuvia ja kertoo tunnelmistaan Ilta-Sanomien lukijoille. Yllä olevalla videolla Jari Saario kuvaa kovasta tuulesta aaltoilevaa merta.





Kaunista säätä ja mukavia ihmisiä

Mutta













Miten matka jatkuu?