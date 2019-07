Kotimaa

Naapuri teki ilmoituksen luista omakotitaloalueella Kotkassa – poliisi kaivoi Jorman pihasta ihmisen jäänteet

IS:n tietojen mukaan omakotitalon pihasta Kotkasta on löytynyt perjantaina ihmisen jäänteet. Luut kaivettiin esiin Hovinsaaren alueella sijaitsevan omakotitalon tontin laitamilla olleesta montusta perjantaina päivällä.Kaakkois-Suomen poliisilaitos vahvistaa, että kyseisestä osoitteesta tehtiin ilmoitus kello yhden aikaan perjantaina päivällä. Poliisi ei voi antaa tapauksesta mitään muuta tietoa kuin että kyseessä on toistaiseksi tuntematon vainaja ja että tapausta tutkitaan.IS tavoitti omakotitalossa asuvan Jorma Kylkisalon https://www.is.fi/haku/?query=jorma+kylkisalon perjantaina illalla. 55-vuotias Kylkisalo kertoo, että hänen naapurinsa oli tehnyt poliisille ilmoituksen luista sen jälkeen, kun naapuri oli ulkoiluttanut koiraansa viereisessä metsikössä ja koira oli löytänyt luut.Kylkisalo oli itsekin huomannut pihallaan aiemmin omituista hajua, mutta hän oli luullut sen tulevan kuolleesta rotasta tai muusta eläimestä.– Se oli siinä jo muutaman viikon haissut. Tässä pyörii noita supikoiria ja kissoja, joten ajattelin, että se on joku kuollut elukka. Tänään tulikin sitten ”CSI” paikalle, mies aloittaa puhelimessa.Kylkisalon koti sijaitsee 1 500 neliömetrin kokoisella tontilla, jonka laitamilla on autotalli, metsikköä ja ”monttu”, josta luut hänen omien sanojensa mukaan löytyivät.– Poliisi kävi tässä jo minua haastattelemassa ja ne kysyivät, että onko haissut. Sanoin, että kyllä on haissut, mutta luulin sitä elukaksi.

Poliisi lapioi luut esiin autotallin takaa

Poliisit saapuivat pihalle koirien ja ruumisauton kanssa. Kun he kaivoivat luita esiin, Kylkisalo näki tilanteen omin silmin.– Siellä oli vain kasa valkoisia luita ja pääkallossakaan ei ollut enää lihaa ollenkaan jäljellä, hän kertoo.– Minä siinä vieressä katselin, kun se monttu on siinä pari kolme metriä minun autotallini takana. Vaatteet tuli mukana, kun ne veteli siitä. Poliisi pyysi lapion lainaksi, ja pääkallokin tuli sieltä.Kylkisalo on asunut talossa 2000-luvun alusta asti puolisonsa kanssa. Hän kuvailee, että paikka, josta luut löytyivät, sijaitsee aivan hänen tonttinsa ja VR:n junaradan välissä tontin laitamilla. Montun edessä on metsikköä siten, että sinne ei näe suoraan.Asuinalue on Kylkisalon mukaan ”aika levotonta seutua”.– Tästä Hovinsaaresta on aina sanottu, että täällä on ollut levotonta 60-luvusta asti. Tällä alueella on aina ollut huono maine, hän sanoo.Hän myöntää, että naapuruston jäsenet ovat jo käyneet keskenään keskustelua siitä, mitä on mahdollisesti voinut tapahtua ja kenen jäänteet Kylkisalon pihalta löytyi.Kylkisalo ja tämän puoliso eivät ole tunteneet omaa oloaan turvattomaksi.– Meillä on hälytykset ja kaikki tässä talossa, Kylkisalo sanoo.