Kotimaa

Joonas, 31, muutti helmikuussa vuodeksi asumaan ilmaiseksi hotelliin Helsingissä – näin hän sen teki

Joonas

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Arvot





Blogistaan

Katso alta, miltä Joonaksen huoneessa näyttää!

















laittoi oman yksiönsä vuokralle ja muutti helmikuussa vuodeksi asumaan ilmaiseksi Clarion-hotelliin Helsingin Jätkäsaaressa. Takana on reippaasti yli sata hotellipäivää, joista suurin osa noudattaa samaa kaavaa aamuisin. Joonas nousee, menee maisemahissiin, painaa nappia alas ja kävelee hotelliasiakkaiden kanssa samalle aamiaiselle. Hotellin brändilähettiläs vakuuttaa, ettei ole kyllästynyt aamupalaan ja samoihin ympyröihin.– En syö sen enempää mitä söisin kotonakaan, vaan pysyn kohtuudessa. Kun lähdettiin projektiin, päätettiin, että tehdään tästä tosi mielekästä ja mulla olisi mun näköinen koti.Henkilökunta morjestaa ja vaihtaa kuulumisia hotellin vakiasukkaan kanssa. Joonas on saanut ympärilleen aivan uudenlaisen yhteisöllisyyden. Sopimukseen kuuluu tietty määrä blogipostauksia asiakkaan kanssa valituista teemoista, mutta käytännössä vaikuttajalla on vapaat kädet.– Blogin puolella ollaan sovittu, että tiettyjen teemojen alle tullaan tuottamaan sisältöä sosiaalisen mediaan. Nämä teemat tulevat Clarionilta, sisältö ja tulokulma minulta.olivat syy, miksi Clarion valitsi Joonaksen ja miksi hän valitsi Clarionin. Joonakselle on tärkeää yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja kestävät valinnat. Hänellä on Clarionin ohella muita yhteistyökumppaneita, jotka hän niin ikään valitsee tarkasti.– Tällä viikolla olen kieltäytynyt muutamasta, koska arvomaailma ei vain sovi itselle. Olen kasvanut siihen kolmen vuoden aikana. Pari vuotta sitten en olisi halunnut kieltäytyä, mutta tänä päivänä pystyn. Maailma muuttuu aika kovaa vauhtia ja meistä on tullut kriittisempiä kulutusvalintojen suhteen.Brändilähettiläänä työskenteleminen ei ole Joonaksen ainoa työ. Neljä vuotta yrittäjyyttä ammattikorkeakoulussa opiskellut Joonas tekee monimediatuottajan töitä Gimmeyawalletilla. Päivätöiden ohella on juontokeikkoja, konsultointeja, puheenvuoroja ja tietysti bloggaamista. Elanto tulee laajalta kirjolta, mutta se ei ole sidottu 7,5 tunnin työpäiviin ja oravanpyörään.– Aikuisten töitä teen työelämän puolella ja omia juttuja muun ajan omalla henkilö­brändilläni, hän selittää.ja Instagram­postauksistaan Joonas saa tuloja erilaisin ansainta­mallein. On tuloja, jotka perustuvat klikkauksiin tai myytyihin tuotteisiin. Lisäksi summa voidaan maksaa vaikuttajalle näkyvyydestä, sisällöstä tai konsultoinnista.Joonas korostaa, ettei tee työtään rahasta, vaan tekemisen ilosta.– Pitäisi päästä pikku hiljaa eteenpäin siitä keskustelusta, onko tämä työtä vai ei. Alasta puhutaan onneksi enemmän, mikä on vienyt myös keskustelua eteenpäin. Moni luulee, että tämä olisi niin simppeliä, että ottaa puhelimen käteen ja alkaa tehdä sisältöä. Jos näin olisi, meillä olisi miljoona vaikuttajaa. Duuni on monialaista. Jos katsotaan vaikka tubettajan arkea, yksi ihminen vastaa käytännössä yhtä tv-tuotantoyhtiötä pienemmässä mittakaavassa. Molempia hommia tehneenä arvostus nousee kyllä yhden ihmisen mediataloja kohtaan.Kysyttäessä, missä Joonas näkee olevansa kymmenen vuoden päästä, hän purskahtaa nauruun.– Olen varmaan kiertänyt puolet Clarioneista, hän heittää ja sanoo toivovansa työskentelevänsä yhä median parissa.