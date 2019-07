61-vuotias rouva piinasi naapuriperhettä yli vuoden – töhri oven kananmunilla, työnsi postiluukusta ulostetta: ”Hiljaa apinat”

Kotimaa

61-vuotias rouva piinasi naapuriperhettä yli vuoden – töhri oven kananmunilla, työnsi postiluukusta ulostetta:

Kiusaaminen alkoi heti





Ärsyyntyi auton parkkeeraukseen





Elokuussa 2016 alkoi vantaalaisen lapsiperheen naapuripainajainen, joka päättyi vasta reilua vuotta myöhemmin. Alakerran naapurinaisen perheeseen kohdistamaa vainoamista koskeva tuomio annettiin eilen Helsingin hovioikeudessa.Tämän vuoden tammikuussa Itä-Uudenmaan käräjäoikeus oli tuominnut 61-vuotiaan naisen vainoamisesta, kunnianloukkauksesta, vahingonteosta ja vaaran aiheuttamisesta kuuden kuukauden ehdolliseen vankeuteen ja yhteensä 760 euron päiväsakkoihin.Torstaisessa hovioikeuden tuomiossa käräjäoikeuden tuomio pidettiin muutoin ennallaan, mutta siinä korotettiin naisen maksettavaksi määrättyä korvaussummaa perheen oikeudenkäyntikuluista.Nainen oli hakenut ensin muutosta käräjäoikeuden tuomioon mutta perui valituksensa. Perheen isän hovioikeuteen tekemä valitus liittyi juuri oikeudenkäyntikulujen korvausasiaan.Tuomiodokumenteista selviää, että elokuussa 2016 alkanut perheen piina jatkui aina marraskuun 2017 loppuun saakka. Tuolloin naapurinainen muutti pois kerrostalosta.Ulkomaalaistaustainen, kaksilapsinen perhe oli asunut Vantaalla sijaitsevassa kerrostalossa jo vuosia. Kun nainen muutti perheen alapuolelle elokuussa 2016, alkoi tapahtua.Isän mukaan kiusaaminen alkoi heti elokuussa, kun perheen postiluukusta alkoi ilmestyä asiattomia paperilappuja. Erään lapun ilmestymisen jälkeen isä oli kertomansa mukaan nähnyt naapurissa asuvan naisen juoksemassa pois ovelta.Yhdessä postiluukusta tiputetussa lapuista luki ”Hiljaa apinat”. Lappuset olivat kuitenkin vasta alkusoittoa.Perhe on kertonut, että alakerrassa asuva naapuri oli muun muassa hakannut toistuvasti pattereita ilta- ja yöaikaan ja vahingoittanut pariskunnan bemaria naarmuttamalla ja kiviä ja maalia heittelemällä. Autoon oli raaputettu sana ”mutiainen”.Naapurin toiminta ei jäänyt tähänkään, vaan lisäksi hän sotki perheen ovea ulosteella, kananmunilla ja kahvinpuruilla sekä kaatoi postiluukusta sisään värillistä ainetta, joka sisälsi syövyttävää etikkahappoa.Äidin kertoman mukaan heidän postiluukkuunsa työnnettiin ulostetta aamulla Suomen itsenäisyyspäivänä.Lappuja oli jätetty myös kerrostalon rappukäytävään ja hissiin kaikkien nähtäväksi. Lapuissa muun muassa väitettiin virheellisesti, että perheen asunnossa on luteita. Lisäksi perheen lapsista oli tehty useita asiattomia lastensuojeluilmoituksia.Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tapaan naisen syyllistyneen lapuillaan kunnianloukkaukseen, sillä kirjoitukset olivat valheellisia ja loukkaavia.Vaaran aiheuttamiseen naisen katsottiin syyllistyneen, koska hän oli kaatanut marraskuussa 2017 perheen asunnon oven postiluukusta ainetta, joka sisälsi syövyttävää etikkahappoa.Käräjäoikeudessa nainen myönsi syyllistyneensä lievään vahingontekoon mutta kiisti syyllistyneensä vainoamiseen, kunnianloukkaukseen ja vaaran aiheuttamiseen.Nainen myönsi naarmuttaneensa kerran pariskunnan autoa ja kaataneensa kerran sormiväriä asianomistajien postiluukusta. Hän myönsi myös tehneensä perheen lapsista lastensuojeluilmoituksia ja jättäneensä lappuja postiluukusta. Naisen mukaan laput olivat kuitenkin ”asiallisia ja perusteltuja.”Esitutkinnassa nainen myönsi kirjoittaneensa todisteena käytetyn lapun, jossa luki ”Apina häivy täältä”. Käräjäoikeuden pääkäsittelyssä hän sen sijaan kiisti myöntäneensä asian.Nainen selitti toimintansa syyksi väsymisen ja turhautumisen siihen, että naapurin pariskunta oli pitänyt autoaan taloyhtiön vieraspaikoilla ja pelastusteiden kohdalla.Perheen vanhempien mukaan naapurin toiminnasta oli vaikea saada näyttöä, joten myöhemmässä vaiheessa he asensivat kerrosnaapureidensa luvalla kamerat kuvaamaan sekä asuntonsa ulko-ovea että Plantagenin parkkipaikalle pysäköityä autoaan. Tuomiodokumenttien mukaan nainen oli tunnistettavissa kameratallenteista ainakin viidesti.Kameraan tallentui muun muassa se, kun naapuri oli saapumassa perheen ovelle kananmuna kädessä. Huomattuaan kuvaamisen hän pisti kananmunan laukkuunsa ja poistui.Noin viikko myöhemmin nainen ajoi autollaan perheen auton viereen Plantagenin parkkipaikalla, väänsi auton tuulilasinpyyhkijää ja naarmutti konepeltiä.Yhdeltä videotallenteista näkyy myös, kuinka nainen kaataa nestettä perheen postiluukusta.Käräjäoikeuden mukaan ei ollut uskottavaa, että nainen olisi toiminut mainituilla tavoilla ainoastaan sen vuoksi, että asianomistajien autot olisivat olleet pelastustiellä. Käräjäoikeus katsoi, että teot on tehty motiiveista, jotka liittyivät ulkomaalaistaustaisen perheen rotuun, etniseen tai kansalliseen alkuperään.– Kun otetaan huomioon asianomistajien muu kuin suomalainen tausta, kirjallisina todisteina esitetyistä asianomistajien postiluukkuun toimitetuista lapuista ilmenevä eläimiin ja alempiarvoisiin ihmisiin viittaavat ilmaukset, Suomen itsenäisyyspäivänä xxxxxx kertomuksen mukaan asianomistajien postiluukkuun laitettu uloste ja asianomistajien autoon raaputettu teksti ”mutiainen” käräjäoikeus katsoo, että teot on tehty syyttäjän edellä esittämistä kielletyistä motiiveista. Siten asiassa on sovellettava koventamisperustetta rangaistusta mitattaessa, käräjäoikeus totesi.Hovioikeuden vahvistaman käräjäoikeuden tuomion mukaan nainen velvoitettiin puolen vuoden ehdollisen vankeuden lisäksi korvaamaan muun muassa perheen auton korvauskustannuksia 6330 euroa ja kärsimyskorvauksia perheenjäsenille yhteensä 5500 euroa.