Satakuntalainen mies teki kymmeniä kertoja seksuaalista väkivaltaa lapselle – tuomittiin yli kuudeksi vuodeksi vankilaan

Kotimaa

Satakuntalainen mies teki kymmeniä kertoja seksuaalista väkivaltaa lapselle – tuomittiin yli kuudeksi vuodeksi

Satakunnan käräjäoikeus on tuominnut vuosiksi vankilaan 43-vuotiaan satakuntalaismiehen alle 10-vuotiaaseen lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista. Oikeuden mukaan mies oli vuosina 2014–2015 kymmeniä kertoja sukupuoliyhteydessä lapseen.Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja törkeä raiskaus oli tehty sormella ja seksilelulla, tuomion julkisessa selosteessa sanotaan.Oikeuden mukaan lapsi oli tekojen aikaan niin peloissaan tai muuten avuttomassa tilassa, ettei hän pystynyt puolustamaan itseään.– Rikoksista on aiheutunut asianomistajalle erityisen tuntuvaa henkistä kärsimystä. Asianomistajalle on aiheutunut rikoksista vakavat henkiset vahingot, oikeus toteaa.Mies tuomittiin kuudeksi ja puoleksi vuodeksi vankilaan, ja hänet määrättiin maksamaan uhrilleen korvauksia yhteensä 51 500 euroa. Uhrin suojelemiseksi STT jättää julkaisematta tekijän nimen ja tapahtumien paikkakunnan.Mies tuomittiin lisäksi sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta. Miehen ulkoiselta kiintolevyltä löytyi yhteensä yli 1 200 kuva- ja videotallennetta siitä, kun lasta esimerkiksi käytetään seksuaalisesti hyväksi.