Laitilan huhtikuisesta henkirikoksesta syytetty mielentilatutkimukseen – syyttäjän mukaan mies kuristi naisen kuoliaaksi

Kotimaa

Laitilan huhtikuisesta henkirikoksesta syytetty mielentilatutkimukseen – syyttäjän mukaan mies kuristi naisen

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on määrännyt mielentilatutkimukseen Laitilan huhtikuisesta henkirikoksesta syytetyn miehen.

Syyttäjän mukaan mies kuristi naisystäväänsä tämän kotona huhtikuun lopulla niin, että nainen kuoli.– Kuristaminen on tapahtunut kaksin käsin ja mies on ollut naisen päällä, haastehakemuksessa sanotaan.Syyttäjä vaatii miehelle ehdotonta vankeutta taposta. Mies kiistää tapon, mutta myöntää kuristaneensa naista. Miehen mukaan hänen tarkoituksensa ei ollut tappaa.Miehen mukaan hänellä ja uhrilla oli riitaisa suhde. Tapahtumapäivänä he olivat juoneet alkoholia ja alkaneet riidellä.– Tilanne oli päättynyt siihen, että mies oli kuristanut naista asunnon lattialla. Miehen tarkoitus oli saada nainen hiljaiseksi, ei missään nimessä tappaa häntä, miehen kirjallisessa vastauksessa sanotaan.Käräjäoikeus antaa ratkaisun jutussa mielentilatutkimuksen valmistuttua.