Kotimaa

Teräsjärkäle saapui Helsinkiin – IS tutustui suomalaisilla generaattoreilla kulkevaan tukialus HMS Albioniin

Kävimme









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Arki HMS Albionin maihinnousualuksilla on ahdasta

Kuninkaallisen laivaston lippulaiva kulkee suomalaisella voimalla













Alusta ohjataan neljän tunnin vuoroissa





Prinsessa Annen suojeluksessa