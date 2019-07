Kotimaa

Ilja Janitskin taas käräjille – saa syytteen törkeästä yksityiselämää loukkaavaan tiedon levittämisestä

Ilja Janitskin taas käräjille – saa syytteen törkeästä yksityiselämää loukkaavaan tiedon levittämisestä

11.7. 18:19

Janitskin tuomittiin viime syksynä vuoden ja kymmenen kuukauden ehdottomaan vankeuteen muun muassa MV:ssä julkaistujen rasististen ja loukkaavien kirjoitusten takia.

MV-julkaisun perustajana tunnettu Ilja Janitskin on saanut kaksi uutta syytettä, selviää Helsingin käräjäoikeuden tiedoista. Janitskinia vastaan on nostettu syytteet törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä ja tekijänoikeusrikoksesta.



STT ei tavoittanut jutun syyttäjää kommentoimaan asiaa. Syytteiden sisältö ei ole vielä julkinen.



Janitskin tuomittiin viime syksynä vuoden ja kymmenen kuukauden ehdottomaan vankeuteen muun muassa MV:ssä julkaistujen rasististen ja loukkaavien kirjoitusten takia. Tuomio ei ole lainvoimainen, koska siitä on valitettu hovioikeuteen.



Janitskin sai tuomion yhteensä 16 rikoksesta, muun muassa törkeistä kunnianloukkauksista, kiihottamisista kansanryhmää vastaan ja tekijänoikeusrikoksista.