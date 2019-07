Kotimaa

Kuusi­kymppinen mies jäljitti entisen puolisonsa turva­kotiin – uhkaili ja hankki aseita: ”Otan nyt vaikka kuo

Helsingin käräjäoikeus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiersi turvakodin läheisissä liikkeissä naisen kuvan kanssa