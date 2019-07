Kotimaa

Hengenvaaralliset vammat puukotuksesta ja ryöstöstä Hyvinkäällä – poliisi pyytää havaintoja epäillyistä

Hyvinkäällä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

epäillään sunnuntaina tapahtuneen tapon yritys ja törkeä ryöstö, Itä-Uudenmaan poliisi kertoo. Kolmen hengen miesseurue puukotti ja ryösti uhrin, joka kärsi poliisin mukaan hengenvaarallisista vammoista.Epäilty rikos tapahtui Parantolan puistossa kello 10–14 välillä. Poliisi kertoo epäiltyjen poistuneen puiston läpi mahdollisesti junaradan suuntaan.Poliisi kaipaa yleisöltä havaintoja epäillyistä. Uhri on kuvaillut epäiltyjen olleen vaaleaihoisia miehiä. Ensimmäinen epäilty on uhrin mukaan alle 25-vuotias, noin 180 senttimetriä pitkä, ja hänellä oli vaaleat hiukset, jotka oli nostettu päältä pystyyn. Hänellä oli korvakoru sekä päällään valkoinen, mustakuvioinen huppari ja tummat farkut.Toinen epäillyistä on noin 170 senttimetriä pitkä, ja hänellä oli päällään musta pipo, mustat housut ja aurinkolasit. Kolmannella epäilyllä oli päässään lippis ja aurinkolasit.Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnoista Itä-Uudenmaan poliisin numeroon 0295 436 442 tai sähköpostitse osoitteeseen vakivalta.ita-uusimaa@poliisi.fi.