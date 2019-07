Kotimaa

Päivä 5: Kotka on laskeutunut! Ihminen laskeutui ensimmäistä kertaa Kuun pinnalle tasan 50 vuotta sitten

Artikkelin videosta voit katsoa ISTV:n suuren Kuu-studion.









Neil Armstrong









Alla olevalla videolla seurataan laskeutumista hetki hetkeltä. Video on tekstitetty suomeksi.

Alla olevasta Ylen Elävän arkiston videosta voit katsoa, millaista keskustelua Kuustudiossa käytiin kuukävelyn lähestyessä.

































Alla olevalla videolla näkyy osa telakoitumisesta.

Lisää aiheesta ISTV:n Kuu-studiossa tämän artikkelin yllä olevassa videossa.