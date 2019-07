Päivä 2: Näkymät avaruudessa olivat henkeäsalpaavat – astronautit matkasivat kohti Kuuta pienessä komentomoduulissa

Kotimaa

Päivä 2: Näkymät avaruudessa olivat henkeäsalpaavat – astronautit matkasivat kohti Kuuta pienessä komentomoduu

IS seuraa 50 vuoden takaista Apollo 11 -lentoa päivä päivältä 16.–20. heinäkuuta. Astronautit esittelivät toisena matkapäivänä kuntoiluliikkeitä ja varmistivat, että suunta oli kunnossa.

Oli torstaiaamu

Yllä olevalta videolla näet, millaista astronauttien arki komentomoduulissa oli.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Astronautit

















Suomessa