Poliisin paljastus: Teille tulee vielä 150 uutta jäljittävää peltipoliisia – katso, minne ne sijoitetaan

Oho, välähtikö moderni peltipoliisi? Ei, se taisikin olla vain valokuvaajan kameran salama.Korian ABC-aseman luona Kuutostien laidassa parveilee poliisin ja Kaakkois-Suomen ely-keskuksen ja tiedotusvälineiden edustajia, kun viranomaiset esittelevät toimittajille Suomen ensimmäisiä käyttöönotettuja moderneja peltipoliiseja.– Tämä otettiin käyttöön tänä aamuna kello 8.55, kertoi vanhempi konstaapeliKaakkois-Suomen poliisilaitokselta torstaina puolen päivän tienoilla.Poliisilla ei kuitenkaan vielä ole tietoa siitä, ovatko peltipoliisien kamerat jo välähtäneet Kuutostiellä Korialla tai kuinka monta kertaa.Huipputarkkaa tracking radar -tekniikkaa käyttäviä peltipoliiseja on pystytetty Suomen teille 42 kappaletta, joista 23 on Nelostiellä Jyväskylän ja Heinolan välillä ja 16 Kuutostiellä Kouvolan ja Koskenkylän välillä.Lisäksi yksittäisiä kameroita on Helsingissä ja Oulussa.Korian ABC-aseman lähellä molemmin puolin tietä olevat kamerat ovat ensimmäiset virallisesti käyttöön otetut. Muut otetaan käyttöön sen jälkeen ennalta ilmoittamattomana ajankohtana tästä päivästä eteenpäin.– Kamerat ovat nyt käyttökuntoisia, ja ne voidaan ottaa käyttöön milloin hyvänsä, sanoo poliisitarkastaja Heikki Ihalainen.Torstaina Kouvolassa pidetyn tiedotustilaisuuden jälkeen autoilijat ovat omillaan: poliisi ei enää erikseen tiedota uusien peltipoliisien sijainnista tai käyttöönotosta, vaan autoilijoiden on tarkkailtava liikennemerkkejä ja peltipoliiseja oma-aloitteisesti.Etukäteen paljon huomiota herätti tieto, että uudella peltipoliisitekniikalla kamera pystyy mittaamaan auton nopeuden jo 150 metrin päästä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sakottaminen perustuisi auton nopeuteen 150 metrin päässä kamerasta.– Kuvanottohetki ratkaisee nopeuden, sanoo komisarioKaakkois-Suomen poliisilaitokselta.Käytännössä peltipoliisin kamera ottaa kuvan keskimäärin 30 metrin päässä kamerasta, joten nykykäytäntöön ei siltä osin tule muutosta.Myöhemmin Suomen teiden varsiin pystytetään moderneja peltipoliiseja lisää noin 150 kappaletta nykyisten 42:n lisäksi.Maanteille kamerat tulevat näihin paikkoihin:Valtatielle 52 Tammisaari–Somero-välille tulee 17 peltipoliisia.Valtatielle26 Hamina–Taavetti-välille 12Valtatielle 21 Tornio–Pello-välille 12.Valtatielle 5 Kajaaniin valtatien 28 ja kantatien 90 välille tulee 14 peltipoliisia.Suunnitelmissa on myös rakentaa 12–14 kameratolppaa Viitasaari–Äänekoski-välille ja vaihtaa kolme vanhaa tolppaa uusiin Jyväskylän rantaväylällä.Suomeen ei ole tulossa jokaisesta peltipoliisista ennalta erikseen varoittavia liikennemerkkejä, joita esimerkiksi Ruotsissa on enemmän kuin Suomessa.Ihalainen sanoo, että jokaisella peltipoliisien valvomalla tieosuudella on nopeusrajoitusmerkkien lisäksi kameravalvonnasta varoittava liikennemerkki. Hän ei pidä ennakkovaroitusmerkkien lisäämistä tarkoituksenmukaisena.– Nopeusrajoitukset ovat kuitenkin autoilijoiden tiedossa. Rajoituksia olisi noudatettava, olipa ennakkovaroitusta tai ei, sanoo Ihalainen.Kyseessä on myös kustannuskysymys, sillä lisäkylttien teettäminen, asentaminen ja huoltaminen maksavat.