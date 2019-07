Kotimaa

Apollo 11 -lento oli Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton kilpajuoksun loppuhuipennus

Yhdysvaltain

















Kilpajuoksussa

















Miehistön

Jokainen astronautti oli viettänyt harjoituksissa noin 40 tuntia viikossa ja tehnyt päälle vielä parikymmentä tuntia muita töitä.





Maapallo