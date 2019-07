Kotimaa

Tulli takavarikoi yli 4000 Subutex-tablettia Helsingissä – kaksi ulkomaalaista vangittu

Tulli takavarikoi yli 4000 Subutex-tablettia Helsingissä – kaksi ulkomaalaista vangittu 11.7. 8:27

Tulli kertoo takavarikoineensa toukokuussa Helsingissä yli 4 000 Subutex-huumelääketablettia, joiden arvo katukaupassa olisi ollut noin 160 000 euroa.

Kahden miehen epäillään salakuljettaneen Subutex-tabletit Ranskasta ja Unkarista Viron kautta Suomeen.



Lisäksi miesten epäillään tuoneen Suomeen tammikuussa noin 2 000 Subutex-tablettia. Tämä erä on päätynyt levitykseen Suomessa.



Tulli on tutkinut kokonaisuutta törkeänä huumausainerikoksena. Esitutkinnan aikana Suomessa on vangittu kaksi ihmistä. Heistä toinen on Romanian ja toinen Unkarin kansalainen.