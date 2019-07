Kotimaa

Keuhkotauti muutti runoilijalegenda Katri Valan elämän tragediaksi









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sota-aikana

Kuolema

Diktatuureissa väärämieliset taiteilijat ammutaan ja demokratioissa tapetaan nälkäkuolemalla.

Teksteissään

Katri









Kirjailija on oikeastaan suurempi kuin keisari.