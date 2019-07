Kotimaa

KRP: Kolmea suomalaista epäillään osallisuudesta laajaan paritus- ja rahanpesukokonaisuuteen

Kolmea

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääepäilty

Suomen kansalaista epäillään osallisuudesta laajaan paritus- ja rahanpesukokonaisuuteen, Keskusrikospoliisi tiedottaa.Suomalaiset ovat jutun pääepäiltyjä ja tällä hetkellä tutkintavankeudessa Espanjassa. Heidän epäillään ylläpitäneen seksipalveluita välittänyttä verkkosivustoa.Rikollisryhmän epäillään saaneen toiminnallaan jopa 40 miljoonan euron rikoshyödyn vuodesta 2010 alkaen.Keskusrikospoliisi on tutkinut tapausta yhteistyössä Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikön Eurojustin sekä Espanjan ja Ruotsin viranomaisten kanssa. Krp:n tutkinta sai alkunsa jo vuonna 2012.pyöritti toimintaa Espanjan Marbellasta käsin. Valtaosa parituksen uhreista oli lähtöisin Nigeriasta.Europolin tiedotteen mukaan tapauksessa on tehty yhteensä kuusi pidätystä. Viranomaiset ovat sulkeneet 16 verkkosivustoa, jäädyttäneet varoja 12 pankkitilillä ja takavarikoineet muun muassa koruja ja loistoautoja.Rahanpesu käsitti myös suhteellisen pieniä sijoituksia kryptovaluuttoihin.Juttua on täydennetty klo 13:30.