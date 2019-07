Masennuspotilaalle härskejä viestejä lähettäneen ylilääkärin toimintaa selvitetään – miksi käytökseen ei puututtu aiemmin?

Kotimaa

Masennuspotilaalle härskejä viestejä lähettäneen ylilääkärin toimintaa selvitetään – miksi käytökseen ei puutu

uutisoi viime viikolla Helsingin kaupungin palveluksessa olleesta ylilääkäristä, joka lähetti nuorelle masentuneelle naispotilaalleen seksiviestejä loppuvuodesta 2018.Lääkäri ehdotti myös potilaalleen puhelimessa, että he tapaisivat terveyskeskuksen parkkipaikalla. Autossa lääkäri oli naisen kertoman mukaan käynyt häneen käsiksi.Jutun julkaisun jälkeen useampi potilas on kertonut Ilta-Sanomille kokeneensa samaisen ylilääkärin toiminnan epäasialliseksi. Lukuisista yhteydenottoyrityksistä huolimatta IS ei ole tavoittanut itse ylilääkäriä kommentoimaan asiaa.terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen https://www.is.fi/haku/?query=timo+lukkarinen ei viime viikolla kommentoinut asiaa salassapitovelvollisuuden vuoksi. Lukkarinen sanoi, ettei voi avata edes sitä, onko ylilääkärin käytös ylipäätään tullut kaupungin tietoon, koska yksittäistapauksia ei Lukkarisen mukaan kommentoida.Helsingin kaupungilta on vahvistettu ainoastaan, että ylilääkärin työsuhde on päättynyt vuonna 2019. Purkamisen perusteena oli asiakirjojen perusteella juuri epäasiallinen käytös.IS pyysi Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansaa https://www.is.fi/haku/?query=sanna+vesikansaa kommentoimaan ylilääkärin toimintaa. Myöskään Vesikansa ei kommentoi tapauksen yksityiskohtia.– On tietenkin ihan selvä, että Helsingin kaupungilla on nollatoleranssi tällaiselle käyttäytymiselle. Epäasiallisesta kohtelusta on tietenkin tärkeä saada myös palautetta, jotta voidaan toimia ja nopeasti korjata meidän omissa palveluissa, jos sellaista on tapahtunut.

Milloin tämä IS:n uutisoima ylilääkärin tapaus tuli tietoosi?

– Minua informoitiin, kun työsuhde purettiin. Yhden tapauksen osalta olemme olleet tietoisia tapahtumista. On tärkeää, että myös muiden tapahtumien kulku selviää.

Yksi potilas antoi ylilääkärin epäasiallisesta käytöksestä palautetta jo 2017. Puututtiinko asiaan tuolloin mitenkään, ja miksi työsuhde purettiin vasta 2019?

– On todella tärkeää, että tämä palaute ja nämä tapahtumat selvitetään tarkasti, että mitä kaikkea siinä on tapahtunut, kun on vaihtunut henkilöstöä ja kaupungin puolelta on kulunut pitkä aika. Ja sitten tehdään johtopäätökset. Koska niinhän ei saisi tapahtua, kuin mitä tässä tapauksessa ilmeisesti on käynyt.

Useampikin potilas on sittemmin kertonut IS:lle kokeneensa kyseisen ylilääkärin toiminnan epäasialliseksi. Miksi tähän toimintaan ei ole pystytty puuttumaan aiemmin?

– Tätä pitää vielä selvittää tarkemmin, että mikä on se tapahtumien ketju, että näin on käynyt. Ja tulen itsekin haluamaan sen selvityksen ja meidän toimintatapojen miettimisen, että mitä siellä on mennyt pieleen. Mutta en tässä vaiheessa vielä pysty sanomaan.

Asiaa ei ole kommentoitu vedoten siihen, että kyseessä on yksittäistapaus. Mutta kun kyseessä ei näyttäisi olevan yksittäistapaus, niin milloin tapahtuneesta tiedotetaan yleisölle?

– Se on todella tärkeää, että tämä koko palaute selvitetään tarkasti, ja sen jälkeen kaupunki pystyy tästä varmasti tiedottamaan.

Onko kaupunki viemässä ylilääkärin toimintaa esimerkiksi poliisin tai Valviran tietoon?

– Mitään päätöstä tai linjauksia tämän suhteen ei ole vielä tehty.

Onko kaupungille tullut IS:n jutun julkaisun jälkeen uusia ilmoituksia kyseisen ylilääkärin toiminnasta?

– Minulle ei ole tullut ilmoituksia siitä, mutta pyysin selvittämään, että mikä tilanne tänään on.

Mitä aiotaan jatkossa tehdä toisin, ettei tällaista pääsisi enää tapahtumaan?

– Meidän täytyy selvittää ensinnäkin huolella, että mitä meidän omissa toimintatavoissa on parannettavaa. Ja tämä tapaus tuo niitä varmasti esille, kun tehdään selvitys. Lisäksi meidän pitää viestiä sekä kaupunkilaisille että työntekijöille, että minkälainen toimintakulttuuri on sallittua. Jotta pystytään parantamaan ja lisäämään tietoisuutta, että minkälainen käytös on sallittua.- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin tiedoista selviää, että IS:n uutisoiman ylilääkärin ammattioikeuksia ei ole rajoitettu.Raskaimmat sanktiot lääkärille voisivat olla lääkärin ammattioikeuksien rajoittaminen tai niiden määräaikainen tai pysyvä menettäminen, joista päättää Valvira. Valvirasta ei voitu kuitenkaan kommentoida, onko Valvirassa kyseisestä ylilääkärin tapauksesta vireillä selvitystä.