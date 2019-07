Kotimaa

Hämeenlinnan poliisi etsii nuorelle naiselle autokyydin tarjonnutta miestä – ”Hänen tavoittamisensa on tärkeää

nuorelle naiselle autokyydin tarjonnutta miestä todistajaksi Hämeenlinnassa tapahtuneeseen väkivaltarikokseen.Nainen on kertonut kohdistuneensa yksityisasunnossa tapahtuneelle väkivallalle, jonka jälkeen hän on kertonut saaneensa kyydin entuudestaan tuntemattomalta mieshenkilöltä.Todistajaksi kaivattu mies antoi vaalealle ja pitkätukkaiselle nuorelle naiselle kyydin Hämeenlinnassa lauantaiaamulta 29. kesäkuuta.Nainen oli tavannut miehen Eino Leinon kadulla ja oli pyytänyt tätä soittamaan hänelle taksin, mutta mies oli tarjoutunut viemään hänet. Mies oli ajanut naisen Hämeenlinnan keskustaan Arvi Kariston kadun lähistölle.todistajana kuultavaa ja kyydin tarjonnutta miestä ilmoittautumaan.– Todistajan havainnoilla voi olla merkitystä tutkinnassa, jonka vuoksi hänen tavoittamisensa on tärkeää, poliisi tiedottaa.Poliisi pyytää asiasta tietäviä ottamaan yhteyttä Hämeenlinnan poliisiin sähköpostitse osoitteeseen pitkakestoinentutkinta.kh.hame@poliisi.fi, puhelimitse numeroon 02954 37746 tai käymällä henkilökohtaisesti poliisiasemalla.