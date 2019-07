Kotimaa

Tulli teki jättimäisen takavarikon: 2,5 miljoonan euron edestä dopingaineita

Vastaavia tapauksia aiemminkin





























Tulli paljasti syksyllä 2018 tullivalvonnan yhteydessä 900 kilon laittoman doping- ja lääkeaineiden kauttakuljetuksen ja tullivarastoinnin.Esitutkinnassa on selvinnyt dopingaineiden olleen lähtöisin Kiinasta, josta ne oli toimitettu lentorahtina Suomeen neljässä erässä Saksan, Puolan ja Turkin kautta. Tulli takavarikoi kolme erää marraskuussa 2018 Kymenlaaksossa sijaitsevasta tullivarastosta. Neljäs erä oli lähetetty varastosta edelleen Liettuaan, mutta pysäytettiin Virossa ja toimitettiin muiden erien tavoin Tullilaboratorion tutkimuksiin. Tapauksessa epäiltynä on varaston toiminnasta vastaava työntekijä.Takavarikoidut doping- ja lääkeaineet sisälsivät anabolisia steroideja, kasvuhormoneja, testosteronia ja muita dopinginaineiksi luettavia lääkeaineita. Kaikki valmisteet ovat laittomia ja valmistettu teollisessa prosessissa ainoastaan dopingkäyttöön, eikä niiden jälleenmyyntipakkauksiin merkitty valmistaja ole laillinen tai rekisteröity lääketehdas. Takavarikoitujen dopingaineiden arvo on määritelty noin 2 500 000 euron arvoiseksi.Tulli on tutkinut tapausta yhteistyössä eri maiden viranomaisten ja Europolin kanssa törkeänä dopingrikoksena, lääkerikoksena ja luvattomana terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamisena. Tapaus on siirtymässä syyteharkintaan Salpausselän syyttäjänvirastoon.Tulli tutki vuonna 2017 Singaporen ja Hong Kongin kautta lentorahtina Suomeen kuljetettuja dopingaine-eriä, joiden yhteispaino oli lähes 1 000 kiloa ja arvo huomattava. Molempien erien tavarankuvauksissa lähetysten oli ilmoitettu sisältävän kreatiinia mutta laboratoriotutkimuksissa niiden todettiin sisältävän useita eri dopingaineita.Tämän lisäksi tulli on aiemminkin tutkinut tapausta, jossa kauttakuljetukseen asetetut doping- ja lääkeainevalmisteet saapuivat lentorahtina Singaporesta Helsinki-Vantaan lentokentälle. Lähetyksien tavarankuvauksissa oli maininta ”kulutustavarat”. Osa lähetyksistä kuljetettiin edelleen lentorahtina ja osa maantieliikenteessä Saksaan, jossa takavarikoitiin tuhansia kiloja doping- ja lääkeaineita. Rikoskokonaisuuden esitutkinnan aikana Tulli selvitti yhteensä 13 kauttakulkulähetystä, jotka kuljetettiin vastaavaa reittiä Saksaan. Kaikissa tapauksissa tavarankuvaukset olivat virheellisiä, eivätkä lähetykset koskaan poistuneet EU:n alueelta.