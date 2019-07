Kotimaa

Monille varusmiehille tuttu temppu on nykyään simputusta – Varusmiesliiton pj nostaa esille yhden huolenaiheen

astuu varusmiespalvelukseen jälleen 12 000 uutta alokasta.Asepalvelus on tunnetusti tiukkojen sääntöjen paikka, jossa totellaan auktoriteettia. Kovaan kuriin ei kuitenkaan kuulu simputus, Varusmiesmiesliitosta muistutetaan.Simputuksen poiskitkemiseksi on tehty viime vuosina paljon työtä, mutta liiton puheenjohtajanmukaan Puolustusvoimilla on asian saralla yhä parannettavaa.– Huolenaiheenamme on, kun kymmenen vuoden aikana on tapahtunut niin paljon positiivista kehitystä, että simputuksenvastainen työ saattaa hyytyä, Pajula sanoo.Varusmiesliiton tietoon tulee vuosittain kymmenkunta simputustapausta.– Ei voi tyytyä ja ajatella, että tilanne on nyt hyvä. Sitä toivomme Puolustusvoimilta.simputustapauksia tulee Varusmiesliiton tietoon jatkuvasti vähemmän, liitossa on herättänyt huolta viime aikoina paljastuneiden tapauksien vakavuus.Mediassa on ollut esillä esimerkiksi tapaus, jossa Satakunnan lennoston alikersantti tuomittiin oikeudessa simputtamisesta, joka ehti jatkua kuukauden.Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi 21-vuotiaan tamperelaismiehen 50 päiväsakkoon esimiesaseman väärinkäyttämisestä. Lisäksi mies tuomittiin yhdestä pahoinpitelystä, kahdesta lievästä pahoinpitelystä ja palvelusrikoksesta.Pajula haluaakin muistuttaa uusia alokkaita siitä, että kiusaavan esimiehen pään yli kuuluu aina voida mennä.– Ei välttämättä uskalleta mennä puhumaan kantahenkilökuntaan kuuluvalle kersantille, joukkueenjohtajalle tai kapteenille. Ja se aiheuttaa ongelmia, Pajula sanoo.– Tätä viestiä olemme välittäneet myös puolustusvoimille: tehdään selväksi, että pitää olla ovi auki sinne joukkueenjohtajan huoneeseen, minne voi mennä kertomaan ongelmista.”klassiset simputustavat” on saatu kitkettyä tehokkaasti pois armeijasta, mutta välillä nekin saattavat nostaa päätään omilta esimiehiltä opittuina tapoina.Yksi perinteinen simputustapa on punkan tai pinon räjäyttäminen. Punkan räjäyttämisessä esimies ”räjäyttää” eli sotkee varusmiehen huonosti petaaman punkan.Pinkka puolestaan on varusmiehen sängyn päiväpeite, joka alokkaiden piti taitella jakkaralle iltavahvuuslaskennan yhteydessä. Varusmiesjohtajat saattoivat aikoinaan riuhtaista viikatun pinkan jakkaralta, jolloin varusmiehen piti taitella se uudelleen.Muita vanhoja simputustapoja ovat ruuan jälkeinen juoksuttaminen, muu turha marssiminen tai vaikka punnertaminen.Simputukseksi lasketaan nykyään myös rättisulkeiset, eli viikko-ohjelman ulkopuolinen järjestäytymisharjoitus. Rättisulkeisissa esimies antaa varusmiehille jatkuvia järjestäytymiskäskyjä eri varustuksissa. Usein tarkoituksena on, että varusmiehet vaihtavat varustuksensa esimerkiksi täydestä taisteluvarustuksesta urheiluvarustukseen hyvin nopeasti.Monia simputustapoja on aiemmin käytetty yleisinä rangaistus- ja harjoitusmenetelminä.vanhat simputustavat käyvät jo läpi sukupuuttoa, tänä päivänä haasteita luo yhä nimittely ja haukkuminen, kuten ”homottelu”, Pajula huomauttaa.– Nimittely on edelleen yksi simputtamisen muotoja. Sitä ei samalla tavalla vain koeta simputtamisena, kuin vaikka sitä, että laitetaan joku juoksemaan. Mutta jos jotain rikotaan henkisesti haukkumalla, niin onhan se aivan sama asia.