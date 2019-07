Kotimaa

Kyllä ennen tehtiin kestäviä vaatteita! Marja käyttää yhä 38 vuotta vanhaa Adidaksen verkkaritakkia





Väljä mekko, takki tai verkkarit ovat hyvä ostos. Ainakin, jos haluaa vaatteen, joka palvelee pitkään.Tämä kävi ilmi, kun Ilta-Sanomat kysyi lukijoilta, mikä on heidän pitkäaikaisin, yhä käytössä oleva vaatteensa. Saimme kuvia neuletakeista, mekoista, talvitakeista ja verkkareista. Näitä kaikkia yhdistää mukavuus.Ostaessa harvoin tietää, että vaatetta tulee käyttämään todella pitkään.Heinäkuun alussa IS:n toimittaja esitteli jutussaan savunsinisen villapuseron, jota hän on käyttänyt vuodesta 1991.28 vuotta! Villapusero on lämmittänyt opiskelijavuosina Britanniassa, telttaretkillä ja mökkireissuilla.Miksi juuri tästä vaatteesta tuli rakas, on mysteeri. Se ei kiristä eikä purista ja on lämmin. Ehkä siinä on vastaus.Samalla pyysimme lukijoilta kuvia vaatteista, joita he käyttävät vuodesta ja ilmasta toiseen.Maijaliisa lähetti kuvan valkoisesta neuletakista, jonka hän osti vuoden 1983 syksyllä. Yhtään nappia ei ole irronnut, varanappikin on kiinni sisäpuolella sivusaumassa. Vaate on kotimainen. Maijaliisa osti sen Kaitexin myymälästä Jyväskylästä.– Olimme lähdössä Teneriffalle lomareissulle ja halusin jonkun kevyen, mutta lämmittävän neuletakin, joka kävisi monen väristen alaosien kanssa, hän kertoo.– Neule on luultavasti puuvilla ja akryylia, eikä kutita. Sitä on pesty kymmeniä kertoja koneessa, eikä se ole kutistunut eikä nyppyyntynyt. Ihana vaate, tosin jo mökkikäytössä.Irman vaatekaapista löytyi sininen mekko, jonka hän hankki veljensä tyttären häihin 2002. Siinä on vaaleansinisiä kukkaköynnöksiä.– Vielä menee rippijuhliin, Irma kertoo lähes 17 vuotta käytössä olleesta koltusta.Merkkivaatteet eivät usein mene miksikään, on Marja huomannut. Hänellä on ollut Adidaksen verkkaritakki luottovaatteena jo 38 vuotta.– Edelleen käytössä, Marja kertoo.Ennen valmisvaateteollisuutta vaatteet olivat usein ammattilaisten ompelemia. Myös tavalliset ihmiset olivat usein hyvin taitavia ompelemaan.– Isoäidin vuonna 1920 tekemä takki on ns. parempi talvitakki, Liisa kertoo.– Olen kestävän kehityksen ystävä, hän jatkaa.Vaatteisiin liittyy usein muistoja eletyistä hetkistä. Niin Tepallakin, jolla on kaapissaan ja käytössä äitinsä ulsteri, jonka hän osti niihin aikoihin, kun pikkusisko syntyi vuonna 1959. Tai jo edellisenä vuonna.– 60-vuotias siis, Tepa kertoo.Suomalaisten suosikkiasu verkkarit päättää itseoikeutetusti yhä käytössä olevien pitkäaikaisten vaatteiden listan.– Ei tule kesää ilman verkkareita, Nina kertoo ja lisää, että vuosimalli taitaa olla jotakin 1988.Tuolloin Nina pelasi mimmifutista ihan parhaassa porukassa.– Viimeiset 20 vuotta verkkarit ovat palvelleet mökillä muitakin perheenjäseniä, mutta jokainen tietää, että niitä tulee käyttää kunnioituksella, Nina kertoo.