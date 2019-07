Siperian ja Suomen säät vaihtuivat päittäin ja hyinen ilmamassa päätyi Suomeen – jopa meteorologi meni täysin mykäksi

Kotimaa

Siperian ja Suomen säät vaihtuivat päittäin ja hyinen ilmamassa päätyi Suomeen – jopa meteorologi meni täysin

Otitko kiinnostavan kuvan reippaasti kylmentyneistä keleistä? Lähetä sääkuvasi ja -videosi WhatsApp-viestinä numeroon 040-6609019 https://api.whatsapp.com/send?phone=358406609019 , kännykästä MMS-viestinä numeroon 13456 tai nettilomakkeella https://www.is.fi/laheta-kuva/ .

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Matalapaine lukkiutunut

Keskilämpötilaa kylmempää

Alkavana viikkona väristään hyisissä lämpötiloissa, ja ensi viikolla lämpötilat viilenevät entisestään. Hallaa eli yöpakkasia saattaa esiintyä paikoin Lapissa tämän viikon öinä.– Kyllä tässä puhutaan harvinaisen ja poikkeuksellisen kylmistä lämpötiloista, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Paavo Korpela https://www.is.fi/haku/?query=paavo+korpela kertoo.Kaikista kylmintä on maan itäosissa, jossa tyypillinen sää tällä viikolla on päivällä 11 asteen tienoilla. Äkkilähdöt hupenevat kovaa vauhtia, kun säähän kyllästyneet suomalaiset päättävät viime tingassa lähteä aurinkoon.Harmaata ja koleaa on kuitenkin koko Suomessa. Lapissa ja maan länsiosissa lämpötilat voivat nousta 15 ja 20 asteen väliin, kun muualla jäädän 15 asteen alapuolelle.– Jos tähän aikaan Suomessa ylin lämpötila jää 13 asteen tienoille, niin alkaa se olla kyllä jo aika...Meteorologi huokaa eikä löydä sanoja, mutta toteaa sitten, että esimerkiksi Kouvolaan näin kylmä heinäkuinen viikko osuu tilastollisesti kerran kolmeenkymmeneen vuoteen.Ensi viikolla lukemat putoavat vielä tästä viikosta.Kylmyysennätyksien rikkoutumiseen ei kuitenkaan ole vielä aineksia, hän arvioi. Alin heinäkuinen mittarinlukema oli viisi pakkasastetta Kilpisjärvellä kesällä 1958.Kylmä koillistuuli tuo Suomeen kylmää ilmavirtaa Vienanmereltä.Meteorologi kertoo, Venäjän ylle asettunutta matalapainetta ympäröivät tuulet ovat vinksallaan.– Pitkäkestoinen matalapaine on asemoitunut Suomen kannalta väärin.Saman matalapaineen etelätuulet lämmittävät kylmyydestään kuuluisia Siperiaa ja Huippuvuoria. Lauantaina arktisilla Huippuvuorilla käytiin 20 asteessa. Nyt Uralilla on lämmintä.Kyseessä on lukkiutunut suursäätilanne. Samanlainen koettiin viime kesänä, mutta silloin etelänpuoliset ilmavirtaukset toivat mukanaan paahtavat helteet, kertoo Korpela.Nyt auringonpistoksesta ei juuri ole pelkoa. Silti säteiltä kannattaa suojautua.– Pilvilautat peittävät taivasta. Aamuin ja öisin peite saattaa rakoilla.Jokaisella pilvellä on kuitenkin hopeareunus: suuria sateita ei pitäisi olla tulossa.Viime heinäkuu oli 3,3 astetta lämpimämpi kuin heinäkuinen keskilämpötila 17,7. Korpela muistuttaa, että kuuta on eletty vasta kahdeksan päivää ja tarkat ennusteet ulottuvat vain kuun puoliväliin.– Jos kävisi niin huonosti, että sää jatkuisi tällaisena, niin keskilämpötilasta jäädään ihan selvästi.Mittaushistorian kylmimpinä heinäkuina 1996, 1977 ja 1965 keskilämpötila on jäänyt hivenen alle 15 asteen.Loppukuun lämpötiloista ei vielä ole tarkkoja ennusteita. Kylmyyttä saattaa seurata poutasää.– Joo, kyllä tässä lämmintä itsekin toivoisi, hän huokaa.

Milloin lämpö palaa?

– Ei sitä kyllä nyt oikein uskalla luvata.