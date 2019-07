Kotimaa

Valtatie 2:n kaista poikki poliisioperaation vuoksi – syynä peltipoliisiin kohdistunut ilkivalta

8.7. 7:41

Valtatiellä on käytössä on kiertoreitti.

Valtatiellä 2 välillä Friitala (Ulvila) – Honkaluodon liittymä (Pori) on liikennehaittaa Huittisten suuntaan ajettaessa, Lounais-Suomen poliisista kerrotaan.



Yksi ajokaista on tällä hetkellä suljettu liikenteeltä. Paikalla on toistaiseksi käytössä kiertotie Ulvilan keskustan kautta.



Poliisin mukaan syynä on liikennekameran vahingoittaminen. Alueella sijaitsevaa vanhaa liikennekameraa on vahingoitettu todennäköisesti tarkoituksella.



