Helsinki-Vantaalla koettiin tunteiden myrskyä: Peppina lapsineen riemuitsi – Tarun perhettä odotti karu näky

lentokentällä on heinäkuisena sunnuntai-iltapäivänä surkeaa. Ulkona sataa vettä kaatamalla, ja lämpötila pyörii 13 asteen tuntumassa.Lähtevien lentojen aulassa kuitenkin aurinko tuntuu paistavan. Helsinkiläinen Peppina https://www.is.fi/haku/?query=peppina ja hänen lapsensa Ella https://www.is.fi/haku/?query=ella , 10, Aaron https://www.is.fi/haku/?query=aaron , 8, ja Aleksi https://www.is.fi/haku/?query=aleksi , 8, seisoskelevat aulassa yhtenä hymynä. Perhe on lähdössä viikoksi Portugaliin Sintraan.– Tämä tuntuu aivan ihanalta. Tuntuu siltä, että tämä pelastaa koko kesän, Peppina sanoo.Hän arvelee, että kesästä jäisi säiden puolesta vaisu olo, jos matkaa ei olisi varattu.– Hankimme juhannukseksi suuren altaan, jossa mahdumme kaikki olemaan, mutta emme ole juuri käyttäneet sitä, kun koko ajan sataa vettä, hän harmittelee.Huono sää ei kuitenkaan vaikuttanut lähtöpäätökseen, sillä matka oli varattu jo alkuvuodesta.Ellakin kertoo nauttivansa siitä, että pääsee Suomesta pois.– Parasta on se, että ei tarvitse olla täällä kylmässä, missä sataa koko ajan.aikaan saapuvien lentojen aulaan kävelevät Kreetan Haniassa kauniisti ruskettuneet Taru Tuuri https://www.is.fi/haku/?query=taru+tuuri , 46, Tiira Tuuri https://www.is.fi/haku/?query=tiira+tuuri , 6, ja Sami Heinonen https://www.is.fi/haku/?query=sami+heinonen , 46. Perheen kasvoilla välähtää ikkunan kohdalla pieni epätoivo, sillä sää on mitä hirvein.– Siellä näyttää perus-Suomi-keliltä, Taru Tuuri sanoo ja naurahtaa.

Harmittiko tulla tällaisiin säihin kotiin?





