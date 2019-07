Kotimaa

Luonnonsuojeluliitto jakoi 132 norppaturvallista katiskaa Puumalassa

Kansalaiset ja ministeriö aktivoituneet

Vaihda verkot katiskaan -tapahtuma keräsi ennätysmäisen osanottajamäärän lauantaina Puumalassa. Luonnonsuojeluliitto kertoi jakaneensa kaikkiaan 132 norppaturvallista, tiukkanieluista katiskaa vapaa-ajan kalastajille, jotka antoivat vastineeksi verkkonsa pois. Kaikki katiskat hupenivat puolessa tunnissa Puumalan Norppapuistossa järjestetyssä tapahtumassa.Luonnonsuojeluliiton perinteinen tapahtuma sattui samalle viikolle, jonka alussa peräti neljä kuuttia löytyi kuolleena kalaverkoista Saimaalla. Luonnonsuojeluliitto on vaatinut verkkokalastuskiellon jatkamista heinäkuun loppuun saakka.Luonnonsuojeluliitto jakoi ilmaiseksi talkoolaisten valmistamia katiskoita. Katiskan saajan on allekirjoitettava omantunnon sopimus, jossa hän sitoutuu pidättäytymään verkkokalastuksesta.Vaihda verkot katiskaan -tapahtumia on järjestetty vuodesta 2008 lähtien eri puolilla Saimaata. Edellisen kerran saman asian äärelle kokoonnuttiin keväällä Savonlinnassa, missä kaikki jaossa olleet yli sata katiskaa vaihtuivat verkkoihin.Alkuviikolla paljastuneet kuuttien verkkokuolemat ovat vauhdittaneet myös kansalaisten toimia saimaannorpan suojelemiseksi. Keskiviikkoiltana perustettu kansalaisaloite verkkokalastuksen kieltämisestä saimaannorpan levinneisyysalueella on saavuttanut sunnuntaiaamupäivään mennessä jo 66 000 nimeä. Aloite etenee nyt eduskunnan käsiteltäväksi.Verkkokalastuksen rajoitus on voimassa huhtikuun puolivälistä kesäkuun loppuun. Aloite vaatii, että verkkokalastus kielletään saimaannorpan levinneisyysalueella Saimaalla kokonaan ympäri vuoden.Myös maa- ja metsätalousministeriö ilmoitti torstaina perustavansa työryhmän pohjustamaan vuoden 2021 kalastusrajoitusasetuksen valmistelua. Muun muassa luonnonsuojelujärjestöt ovat odottaneet työryhmän perustamista jo pitkään. Ryhmässä kohtaavat eri tahot kuten kalastajat, luonnonsuojelujärjestöt, tutkijat ja viranomaiset.