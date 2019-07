Kotimaa

Rekka ja henkilöauto törmäsivät Mikkelissä – kolarissa kuoli 45-vuotias mies

Rekka ja henkilöauto törmäsivät Mikkelissä – kolarissa kuoli 45-vuotias mies 6.7. 1:23

Viitostiellä raivaustyöt ovat yhä käynnissä.

Viitostie on kokonaan poikki Mikkelissä rekan ja henkilöauton nokkakolarin takia. Onnettomuudessa kuoli henkilöautoa ajanut 45-vuotias mies.



Onnettomuuspaikka on noin seitsemän kilometriä Mikkelistä pohjoiseen, Visulahdelta Rahulan suuntaan. Itä-Suomen poliisin mukaan henkilöauto ajoi Viitostietä pohjoiseen ja rekka ajoi vastakkaisesta suunnasta.



Raivaustyöt ovat käynnissä, ja kiertotie on järjestetty Rahulantien kautta. Itä-Suomen poliisin mukaan liikenne-este kestää tunteja.



Onnettomuus tapahtui puoli yhdentoista aikoihin illalla.