Kotimaa

Henkilöauton ja rekan törmäys Mikkelissä – vitostie poikki tunteja 5.7. 23:22

Kiertotie on järjestetty Rahulan kautta.

Mikkelissä on sattunut rekan ja henkilöauton välinen nokkakolari. Hätäkeskus sai ilmoituksen onnettomuudesta kello 22.37.



Kolari tapahtui vitostiellä noin seitsemän kilometriä Mikkelistä pohjoiseen.



Liikenne on estynyt tapahtumapaikalla kokonaan. Poliisin mukaan tie on poikki tunteja. Kiertotie on järjestetty Rahulan kautta.



Onnettomuudessa aiheutui henkilövahinkoja.