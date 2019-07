Tällainen on Hartolan teräsvaari: Mikko, 81, on kaatanut antiloopin, ei käytä alkoholia ja haaveilee pääsevänsä uudestaan metsästysmatkalle Afrikkaan

Kotimaa

Tällainen on Hartolan teräsvaari: Mikko, 81, on kaatanut antiloopin, ei käytä alkoholia ja haaveilee pääseväns

Hartolan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Metsästysharrastus

Metsästysharrastus

Käräjäoikeuden

”teräsvaarina” toistaiseksi julkisuudessa tunnettu 81-vuotias Mikko Vihtanen on helpottunut Päijät-Hämeen käräjäoikeuden ratkaisusta, kun oikeus tuomitsi hänen kotiinsa tunkeutuneet, mutta hylkäsi häntä itseään vastaan nostetun kanteen.Tavallisen kansan oikeustaju oli Vihtasen puolelle, kun hän tarttui aseeseensa ja hätisti asuntoonsa ryöstöaikeissa tunkeutuneen naamiomiehen pois. Syyttäjäkin jätti syytteen nostamatta, koska piti Vihtasen toimintaa hätävarjeluna, sillä hän oli vakavasti loukkaantunut rengasraudan iskuista ennen kuin ampui.Vihtasta ei tuomittu, mutta hänen kiinteistölleen tullut kaksikko ja heidän kaksi apulaistaan saivat rangaistukset. Päätekijät saivat ehdottomat vankeustuomiot.– Onhan tässä pikkuisen helpottunut olo ja näinhän tässä piti käydäkin, Vihtanen toteaa.Ilta-Sanomat sai Vihtasen puhelimen päähän heti tuoreeltaan, kun hän olin saanut tiedon oikeudenkäynnin lopputuloksesta.– Tuntemukset ovat vaihdelleet aika lailla. Välillä on tuntunut, ettei muusta paikkakunnalla ole puhuttukaan. Itseänikin on pidetty konnana, Vihtanen ihmettelee.– Jos tuomio oli jotain muuta, niin olisi ollut hurja juttu.Originellina miehenä tunnettu Vihtanen uskoi loppuun saakka, että oikeus voittaa.– Minä käyn kirkossa rukoilemassa, mies velmuilee.– Yhteydet ylöspäin ovat kunnossa.ja luonto ovat tärkeitä ”teräsvaarille”. Pikkulinnut hän ruokki heti herättyään maaliskuisena aamuna. Kun Vihtanen oli asettunut aamutelevision ääreen, rymisteli kasvonsa peittänyt ryöstäjä taloon.– Aseitahan ne tavoittelivat. Se on ihan selvä asia. Asekaappi oli keittiössä ja yhden aseen ne veivät. Vaikea sanoa, mikä näitä nuoria miehiä oikein vaivaa. Aivan käsittämättömiä tekoja. Ei minun nuoruudessani ollut tekemisestä pulaa.– Huumeet ovat tulleet tänne syrjäseudullekin. Kuulemma netistä niitä tilaavat, Vihtanen ihmettelee.Hartolan kaltaisissa maaseudun pikkukunnissa poliisi on satunnainen vieras. Tilannetta ei pidetä hyvänä ja moni nuori puuhastelee väärien asioitten parissa.– Ennen meno ei ollut tämmöistä. En näistä neljästä miehestä oikeastaan tuntenut henkilökohtaisesti ketään. Yhdestä oli jonkinlainen tieto. Toivottavasti oppivat tästä jotain.Turvattomuus on paikkakunnalla lisääntynyt ja tapahtuman jälkeen Vihtanenkin joutui asumaan jonkin aikaa muualla kuin omassa kodissaan. Juttua tutkinut poliisi oli neuvonut häntä asumaan muualla.on vienyt Vihtasta eri puolille maailmaa. Hän mielellään muistelee Afrikkaan ja Kanadaan tekemiään matkoja ja haaveilee uusista reissuista vielä kun voimia riittää, silmä näkee ja käsi on vakaa.– Matkanjärjestäjät ovat soitelleet ja reissuja olisi tiedossa. Afrikkaan tekisi vielä mieli lähteä. Olen ollut sekä Namibiassa että Etelä-Afrikassa.Namibian reissulla Vihtanen kellisti toistaiseksi suurimman saaliinsa.– Se oli englanniksi eland. Hirviantilooppi suomeksi. Painoi 700 kiloa.– Ilmaista sen kaataminen ei ollut. Hinta oli 1 800 euroa. Leijonankin olisin päässyt ampumaan, mutta sellaiset maksavat paljon. Kuusi tonnia painavan elefantin kaataminen maksaisi 200 000 euroa ja mustaharjainen eteläafrikkalainen leijona 50 000 euroa.– Ei halpaa hommaa, Vihtanen huokaa.tuomio antaa hyvän syyn ainakin pieneen juhlaan. Sellainen on tulossakin tärkeimmille ihmisille.– Kahvien tarjoamisesta on ollut puhetta oman kulman hirviporukan kesken.– Meitä on kahdeksan ukon porukka ja mahdumme hyvin saman pöydän ääreen, Vihtanen kertoo.Maljojen nostoonkin olisi aihetta eikä se täysin poissuljettu olekaan, sillä Hartola tunnetaan sahtipitäjänä.– En oikeastaan ole alkoholin kanssa ollut tekemisissä. Enimmäkseen se on pahaa. Joskus on tullut sahtia otetuksi – vähän, Vihtanen tuumaa.Mutta suurriistan kaatoon tekee mieli.– Afrikkaan haluaisin vielä lähteä. On laitettava lotto vetämään, ”teräsvaari” miettii.