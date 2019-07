Kotimaa

Eurojackpotin rivi arvottu – tässä ovat oikeat numerot

5.7. 22:01

Eurojackpot Kierroksen suurimmat voitot jaettiin 5+1 oikein -riveillä.

Eurojackpotin perjantai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumaa, joten 10 miljoonan euron päävoitto jäi jakamatta.



Kierroksen oikea rivi on 1, 15, 34, 48, 50 sekä tähtinumerot 6 ja 10.



Suurimmat voitot heltisivät neljällä 5+1 oikein -rivillä. Voitto-osuus on reilut 387 000 euroa.



5+0 oikein -rivejä löytyi kaksi kappaletta. Voitto-osuus on reilut 273 000 euroa.