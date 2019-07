Kotimaa

Kansalaisaloite verkkokalastuksen kieltämisestä keräsi nimiä kiireesti – etenee eduskunnan käsittelyyn

verkkokalastuksen kieltämisestä etenee eduskunnan käsittelyyn. Aloitteessa vaaditaan, että verkkokalastus kielletään saimaannorpan levinneisyysalueilla ympärivuotisesti.Harva kansalaisaloite on kerännyt nimiä yhtä nopeasti. Keskiviikkona luotu aloite oli kerännyt perjantai-iltapäivänä kello kahteen mennessä yli 53 600 allekirjoitusta. Jotta aloite etenee eduskunnan käsittelyyn, sen täytyy kerätä vähintään 50 000 allekirjoitusta.Nykyisin verkkokalastuskielto on voimassa Saimaalla huhtikuun puolesta välistä kesäkuun loppuun. Jo neljä saimaannorpan kuuttia on kuollut verkkokalastuksen tultua sallituksi 1. heinäkuuta.Myös useat poliitikot ja järjestöt ovat ottaneet kantaa päättyneeseen verkkokalastuskieltoon. Maa- ja metsätalousministeriö kertoi torstaina perustavansa työryhmän pohjustamaan vuoden 2021 kalastusrajoitusasetuksen valmistelua. Tavoitteena on vahvistaa saimaannorpan suojelua.