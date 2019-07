Kotimaa

Kommentti: Olen käyttänyt tätä villapaitaa 28 vuotta

En ole koskaan ollut villapuseroihminen.

Oli vuosi 1991 ja olin niukalla budjetilla elävä opiskelija.Löysin Benettonin alesta savunsinisen villapuseron, joka tuntui heti omalta. Se oli sopivan löysä eikä poolokaulus puristanut.Tuohon aikaan Benettonilla oli provosoivia mainoskampanjoita, jotka herättivät huomiota. Kampanja onnistui. Minäkin löysin sen takia Benettonin tuotteet.Kun kävelin kaupasta ulos, minulla ei ollut aavistustakaan, että villapuserosta tulisi lempivaatteeni melkein 30 vuodeksi. Eikä loppua ole näkyvissä.Käytän sitä vieläkin. Olemme olleet 28 vuotta erottamattomat.Villapaita on ollut monessa elämäni hetkessä mukana. Opiskelijavuosina Isossa-Britanniassa vedin villapaidan päälle aina ennen nukkumaanmenoa. Talvisin sisällä oli kylmä. Aamulla heräsin sängystä ja aloin hyppiä lämpimikseni. Höyry tuli suusta. Onneksi päällä oli ihana, sininen villapaita.Villapaita on ollut luottovaate telttaretkillä, mökkireissuilla, mummolassa. Joka paikassa. Otan sen aina matkoille mukaan. Se on sopivan ohut mutta lämmin.Viime vuodet olen heittänyt sen kotiin tullessa päälle, kun ulkona paukkuu pakkanen ja ensimmäisen kerroksen asunnossa on viileää.Miksi juuri tästä vaatteesta tuli rakas, on mysteeri. En ole koskaan ollut villapuseroihminen. Yleensä villapusero kutittaa tai on liian kuuma.Eikä poolokaulus ole minun juttuni. Tekee mieli nykiä. Tässä puserossa kaulus ei haittaa.Ostaessa harvoin tietää, että vaatetta tulee käyttämään todella pitkään.Tämä villapaita on ollut minulla aktiivikäytössä 28 vuotta. Se on vaatekaappini vanhin edelleen käytössä oleva vaate.