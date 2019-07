Kotimaa

Terveyskeskuksen ylilääkäri alkoi viestitellä masentuneelle naispotilaalleen seksistä: ”Want you! Takaa päin!”

Terveysasemien johtajalääkäri: En voi kommentoida yksittäistapausta, ahdistelussa nollatoleranssi

10. päivänä 2018 nuoren helsinkiläisnaisen kännykästä kuului kilahdus.Ääni ilmoitti, että hänelle oli lähetetty yksityisviesti Facebookissa. Kello oli melkein puoli kymmenen illalla, ja nainen yllättyi, kun tajusi viestin tulleen lääkäriltään.”Moi!” kirjoitti lääkäri viestissään.”Moi... Oliks noin tylsää ku etit sekopäitä facesta?” naputteli nainen vastaukseksi.”Olet mielessäni, sorry”, vastasi lääkäri ja lisäsi hymiön viestinsä perään.oli päätynyt Helsingin kaupungin terveyskeskukseen marraskuun lopulla masennuksen vuoksi.Hänet otti vastaan terveyskeskuksen vastaava ylilääkäri, naista huomattavasti vanhempi mies.Aluksi nainen oli ilahtunut, sillä mies oli ”intensiivisempi” kuin kukaan hänen aiemmin tapaamansa lääkäri.Hän tuli lähelle istumaan, katsoi silmiin ja laittoi kätensä naisen reidelle, kun nainen kertoi painajaisestaan, missä susi söi hänet elävältä.– Pidin sitä alkuun ihmisläheisyytenä ja olin vain, että wau, vihdoinkin joku kuuntelee ja ottaa tosissaan, nainen kertoo Ilta-Sanomille.– Näin jälkikäteen tuntuu tosi inhottavalta ajatellakin sitä, kun paljastui, että hän halusi vain panna minua.viestin jälkeen lääkäri alkoi viestitellä naiselle Facebookissa päivittäin. Viestit ajoittuivat usein ilta- ja yöaikaan.Hän epäili, että naisella oli kaksisuuntainen mielialahäiriö ja sanoi, että naisen itsetunto tarvitsi kohotusta. Lääkäri alkoikin ylistää naisen ulkonäköä monin eri sanakääntein.”Toi sun kuva on tosi fantsu, saanko maalauttaa sen tauluksi?”, kehui lääkäri naisen profiilikuvaa.”Voisit olla kansainvälinen huippuvaatemalli jos haluaisit!””Mieti sitä mallin uraa hehe.”Välillä lääkäri viestitteli huonolla englannilla, sillä se oli hänen mukaansa kieli, jolla sanoitti tunteitaan parhaiten.”I know beaty when I see her!””I love your smile!””Like you! And your immagination!””Miss you!”Ja lopulta:”Want you! Takaa päin!”Seuraavana aamuna lääkäri pahoitteli puoli kahden aikaan yöllä lähettämäänsä viestiä. Hän selitti olleensa juovuksissa.”Hei toi menee whiskyn tiliin. Korjaan tapani, yritän.””No siinä onki sit työmaa”, vastasi nainen.on nähnyt koko viestinvaihdon.Nainen vastaili lääkärille alkuun ystävällisesti, kehui vastineeksi tämän karismaa ja kertoi olostaan. He keskustelivat myös paitsi naisen hoidosta ja lääkkeistä, myös arkisemmistakin asioista, kuten harrastuksista.Viesteistä käy ilmi, että ylilääkäri oli läpi viestittelyn aloitteellinen ja selkeästi aktiivisempi osapuoli.Nainen sanoo olleensa puun ja kuoren välissä. Hänen piti vastata viesteihin, sillä ylilääkärin käsissä oli se, pääsisikö hän eteenpäin psykiatriselle poliklinikalle.Lääkäri lupasi kirjoittaa lähetteen, mutta sen laatiminen kesti ja kesti.– Siitä minulla ei ole mitään todisteita, mutta mielessäni on käynyt, että viivyttelikö hän tahallaan, että sai pitää minut vastaanotolla jonain pikkunukkenaan, nainen kertoo nyt.tiesi varsin hyvin, ettei viestittely potilaan kanssa – varsinkaan seksuaalissävytteinen sellainen – ollut sopivaa.Hän kertoi sen viesteissään monesti, mutta silti hän aina tilaisuuden tullen ylitti rajansa.”Saan mä pitää susta, kun et kerro muille (...) et lähe heti ilmiantaa muo vaik sun kans tekstailen.””En saa koskettaa sinua fyysisesti, mutta välitän sinusta poikkeuksellisen paljon. Kyllä mä saan sut terapiaan ennemmin tai myöhemmin.”Joulukuun puolivälissä lääkäri kuitenkin päätti kokeilla kepillä jäätä. Hän kysyi naiselta viestillä, joutuisiko liriin, jos ei pysyisikään täysin asialinjalla.”No emmä usko”, vastasi nainen.”No sit voidaan antaa palaa, koska?””Mitä sä haluut polttaa?””Kumii?””No mä en usko et se teki mulle mitenkään hyvää ottaen huomioon miten paska itsetunto mul on...””Siks parempi oottaa ja rakentaa eka sun itsetuntoo!”Kun nainen kysyi lääkäriltä, oliko tämä miettinyt häntä seksuaalisesti heti alusta pitäen, lääkäri vastasi: ensisilmäyksellä.Kun lääkäri vakuuttui, ettei nainen tekisi hänestä ilmoitusta, viestit muuttuivat rohkeammiksi.”Ihana naama sulla, kuvittelen miltä näyttää kun saat ork...”lääkäri kosketteli välillä naisen reittä, mutta ei yrittänyt lähennellä tätä muuten.Lääkäri antoi naiselle myös henkilökohtaisen puhelinnumeronsa.Joulukuun puolivälin tienoilla lääkäri kuitenkin ehdotti puhelimessa, että he tapaisivat terveyskeskuksen parkkipaikalla hänen työvuoronsa päätyttyä.Naisella oli meneillään kaksisuuntaisen mielialahäiriön hypomaniavaihe, mikä voi näkyä muun muassa innostuneisuutena, sosiaalisena estottomuutena, riskien ottamisena ja unentarpeen vähentymisenä.Lääkäri kirjasikin tuon päivän potilaskertomukseen, että nainen on ”puhelimessa lähinnä hihittelevä”.Nainen sanoo, että jos hänen olonsa olisi ollut tasainen, hän tuskin olisi mennyt tapaamaan lääkäriä.Nyt hän oli kuitenkin varomaton. Pää oli pilvissä ja olo kevyt, joten hän otti mukaansa koiran ja meni terveyskeskuksen parkkipaikalle, missä lääkäri istui autossaan odottamassa häntä.– Heti kun istuin autoon, hän kävi käsiksi, nainen kertoo.Lääkäri puristeli häntä rinnoista, kouri jalkovälistä ja yritti suudella suulle. Nainen työnsi miestä etäämmälle, minkä jälkeen lääkäri alkoi kysellä, että ei kai nainen pelännyt häntä.Auto oli parkkeerattu sen verran kauas terveyskeskuksesta, ettei lähellä näkynyt ihmisiä. Nainen oli kertomansa mukaan hädissään. Hän yritti purkaa tilanteen ohjaamalla lääkärin huomion muualle, ja alkoi kysellä lääkäriltä tämän yksityiselämästä, perheestä, työstä.Lääkäri oli perheellinen ja hänellä oli iso talo, joka oli nyt tyhjillään. Sinne he voisivat mennä harrastamaan seksiä. He voisivat varata myös hotellin, ehdotti lääkäri.Nainen kieltäytyi ja pyysi lääkäriä viemään hänet mieluummin koirapuistoon, sillä hänen täytyi ulkoiluttaa koiransa. Lääkäri myöntyi ja antoi kyydin puiston portille.– Vielä siinä portilla hän halasi minua ja puristi perseestä.Koska auton tapahtumilla ei ollut silminnäkijöitä, IS ei ole pystynyt vahvistamaan niitä toisesta itsenäisestä lähteestä. Kuitenkin IS:n näkemät puhelutiedot lääkärin ja naisen välillä ja viestittely tapaamisajasta ja -paikasta tukevat naisen kertomusta.kertoi tapahtuneesta siskoilleen. Lääkäri sai sisarusten puheissa sarkastisen koodinimen ”Doctor Love” – rakkauden tohtori.Siskot kehottivat tekemään ”Doctor Lovesta” ilmoituksen, mutta tuolloin nainen oli vielä liian väsynyt ja alamaissa puhuakseen asiasta kenellekään muulle kuin läheisilleen.Kun lääkäri kuuli tästä, hän oli hyvin huolestunut siitä, mitä nainen oli mennyt puhumaan.”Mitä mieltä se [sisko] musta nyt?””No hohhoi miks aina kysyt mitä susta ajatellaan? (...) Jos on huolissaan mitä muut ajattelee niin sitä pitää miettii etukäteen eikä jälkikäteen”, vastasi nainen.Nainen kertoo, että kun ”hoito” ei edistynyt oikein millään lailla, hän soitti lääkärille itkuisen puhelun.– Itkin siinä puhelimessa, että mitä minä teen, kun kukaan ei auta ja oma lääkärinikin haluaa vain panna minua.– Silloin hän sanoi, että kirjoittaa sen lähetteen psykiatriselle heti.Lähete meni kuin menikin läpi. Sen jälkeen nainen lakkasi pikkuhiljaa vastaamasta lääkärin viesteihin.Kun lääkäri toivotti jouluaattona hyvää joulua, nainen vastasi vielä lyhyesti olevansa kuumeessa.”Voi parkaa”, vastasi lääkäri vain minuuttia ennen kuin aatto vaihtui joulupäivän puolelle.Joulupäivänä, kello 14.13, tuli lääkäriltä taas viesti:”Kuume? Yskä?”Sitten kello 23.40:”?”Tapaninpäivänä kello 23.11:”Hyvää yötä!”1. tammikuuta, tasan kello 00.00:”Hyvää Uutta Vuotta!”Nainen sanoo, ettei ole toistaiseksi tehnyt ilmoitusta poliisille, koska on alkanut vasta nyt voida riittävän hyvin ajatellakseen tapahtunutta. Hän sanoo kertovansa asiasta julkisuuteen sen vuoksi, että se ehkä estää vastaavan tapahtumisen muille.Mitä ylilääkäriin tulee, Helsingin kaupungin mukaan hänen työsuhteensa on päättynyt.Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin tietojen mukaan hänen lääkärin oikeuksiaan ei kuitenkaan ole rajoitettu. Hänellä ei ole taustallaan rikostuomioita. Aluehallintoviraston mukaan hänestä ei ole tehty 2010-luvulla kanteluita, mutta avi ei voi kommentoida, onko kanteluita vireillä.IS ei tavoittanut ylilääkäriä kommentoimaan lukuisista yhteydenottoyrityksistä huolimatta.IS kysyi ylilääkärin toiminnasta hänen esimieheltään, joka kieltäytyi kommentoimasta ja siirsi kommentointivastuun terveysasemien johtajalääkärille Timo Lukkariselle https://www.is.fi/haku/?query=timo+lukkariselle

Onko teillä ollut tiedossa, että ylilääkäri ehdotti potilaalleen seksin harrastamista, ja liittyykö hänen työsuhteensa päättyminen mitenkään tällaiseen epäasialliseen toimintaan, terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen?

– En voi kommentoida tuota asiaa, yksittäistapauksia.

Ette voi kommentoida, jos Helsingin kaupungin palveluksessa oleva ylilääkäri ehdottaa seksiä potilaalleen?

– En voi kommentoida yksittäistapausta. Voimme keskustella yleisellä tasolla siitä, miten toimitaan, jos tällaista selviää. Yksittäistapauksia en kommentoi.

Kiinnostaisi tietenkin tietää, onko kyseiselle ylilääkärille tulossa mitään sanktioita tämmöisestä tapauksesta. Vai peitelläänkö tällaiset tapaukset?

– En keskustele yksittäistapauksesta.

Mitä yleisellä tasolla sitten tapahtuisi, jos lääkäri ehdottaa seksiä potilaalleen?

– Oli kysymys sitten seksuaalisesta häirinnästä, ahdistelusta tai mistä tahansa potilaaseen tai työntekijään kohdistuvasta tällaisesta toiminnasta, siihen puututaan vahvasti ja välittömästi, kun se tulee tietoomme.– Meillä on täysin nollatoleranssi tällaiseen toimintaan. Työnantajana meillä on kuitenkin salassapitovelvoite. Emme voi paljastaa asioita kenellekään ulkopuoliselle. Tietysti jos tapaus on ohjattava poliisille, me hoidamme sen kokonaisvaltaisesti. Emme peittele mitään.

Jos ylilääkäri ahdistelee potilasta, ette voi kommentoida sitä ulkopuolelle?

– Enkö juuri sanonut, että tässä on sekä potilaaseen että työnantajan asemaan liittyvä salassapitovelvollisuus. Ei tällaisia voi mitenkään kertoa.

Tietenkin kiinnostaisi tietää, onko tämä nimenomainen tapaus tullut ylipäätään teidän tietoonne ja onko siitä esimerkiksi tehty ilmoitus poliisille, mutta hankalahan siitä keskustella, kun yksittäistapauksia ei voi kommentoida.

– Sehän tässä on ongelma, että meistä voidaan kirjoitella mitä tahansa pahaa – potilastapauksia, kaikkea – mutta emme voi puolustautua, kun emme voi millään tavoin kommentoida yksittäistapauksia, joihin liittyy asiakkaisiin, potilaisiin tai työntekijöihin liittyviä luottamuksellisia tai salassa pidettäviä asioita.– Tällaiset häirinnät ovat lisäksi asianomistajarikoksia, eivät yleisen syyttäjän piiriin kuuluvia juttuja. On asianosaisen tehtävä tehdä rikosilmoitus. Emme voi määrätä asiakkaan puolesta mitään tällaista tehtäväksi.

Entä jos väärinkäytökset tulisivat ilmi sen jälkeen, kun työsuhde on päättynyt, olisiko kaupungilla roolia enää asiassa?

– Totta kai tukisimme henkilöä, johon tämä on kohdistunut, kuten ketä tahansa muuta seksuaalisen häirinnän, raiskauksen tai väkivallan uhria. Meillä on esimerkiksi sosiaalikriisipäivystys sitä varten.– Työnantajana voimme tehdä tietyt asiat. Niitä ovat suullinen huomautus, kirjallinen huomautus ja kirjallinen varoitus ja viimeiseksi irtisanominen.

Voiko esimerkiksi yksi kirjallinen varoitus johtaa irtisanomiseen vai tarvitaanko niitä useampia?

– Meillä on siitä hyvin tarkat ohjeet. Virassa olevan ihmisen työsuhteen turva on aika vahva, mutta se ei salli asiatonta toimintaa, esimerkiksi henkilökuntaan tai asiakkaisiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää tai väkivaltaa. Niihin puututaan vahvasti.– Jos työsuhde päättyy työnantajan toimesta, ilmoitamme siitä hyvin herkästi aluehallintovirastoon tai Valviraan, joka tutkii asian ja voi päättää rajoittaa lääkärin oikeuksia.– Mekin voimme rajoittaa työnkuvaa työpaikan sisällä. Voimme esimerkiksi päättää, että lääkäri saa harjoittaa työtään vain valvonnan alla. Mutta meidän toimivaltamme tosiaan rajoittuu työpaikan sisälle, Valvira voi rajoittaa oikeuksia laajemmin.

Haluatteko tarkentaa tai korostaa vielä jotain asiaa?

– Emme missään tapauksessa suhtaudu tällaisiin asioihin kevyesti. Meitä valitettavasti rajaa se, että emme voi kertoa näistä jutuista mitään detaljeja ulospäin.