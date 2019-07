Kotimaa

Mies raiskasi 12-vuotiaan tytön törkeällä tavalla Oulussa – tuomittiin lähes 4 vuoden vankeuteen

Rikokset tapahtuivat Oulussa sijaitsevassa yksityisasunnossa viime vuoden heinäkuussa.Oikeuden mukaan vuonna 1999 syntynyt mies pakotti 12-vuotiaan tytön asunnossaan kahdesti sukupuoliyhteyteen. Mies käytti oikeuden mukaan väkivaltaa sekä lapsen pelkotilaa hyväkseen.Tapahtumat lähtivät siitä liikkeelle, kun uhri meni ystävänsä kanssa entuudestaan tuntemattoman miehen asunnolle Oulun Toppilaan. Asunnossa kaveruksille tarjottiin alkoholia.Juomisen jälkeen mies kantoi uhrin kylpyhuoneeseen, jossa hän riisui lapsen ja itsensä alastomaksi. Lapsi yritti estää vaatteiden riisumisen. Uhri yritti myös työntää miestä pois, minkä lisäksi hän yritti paeta kylpyhuoneesta. Se kuitenkin epäonnistui, kun mies otti uhrista kiinni.Tämän jälkeen mies laittoi tytön lattialle selälleen makaamaan ja oli tämän kanssa suojaamattomassa, vaginaalisessa sukupuoliyhteydessä, joka kesti 10– 20 minuuttia.– Al Dawayma on painanut asianomistajaa lattiaa vasten välillä käsistä ja välillä vyötäröltä kiinni pitäen siten, että asianomistaja ei ole kyennyt liikkumaan. Asianomistaja on myös tässä vaiheessa kieltänyt Al Dawaymaa useamman kerran ja yrittänyt työntää tätä päältään siinä onnistumatta, oikeuden laatimassa julkisessa selosteessa lukee.jälkeen tyttö nousi ja yritti pukea vaatteita päälleen. Mies otti tytön kuitenkin kiinni ja raiskasi tämän uudelleen samankaltaisesti kuin ensimmäisellä kerralla.Mies väitti puolustuksekseen, että hän luuli tytön olevan 16-vuotias. Oikeus ei pitänyt sitä väitettä kuitenkaan uskottavana.– Syytteet (...) on katsottu näytetyksi asianomistajan kertomuksen perusteella, jota muu kirjallinen näyttö ja henkilötodistelu tuki, käräjäoikeus totesi.tuomittiin 3 vuoden ja 8 kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Hän joutuu maksamaan uhrille 17 500 euron kärsimyskorvaukset. Tuomittu täyttää myöhemmin tässä kuussa 20 vuotta.Asiakokonaisuudessa oli syytteessä myös toinen nuori, vuonna 2000 syntynyt ulkomaalaistaustainen mies, mutta hänen syytteensä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä kaatui.Tuomio ei ole vielä lainvoimainen, sillä osapuolet voivat halutessaan valittaa siitä hovioikeuteen.