Torstai alkoi etelässä aurinkoisena – sateita on edessä

alkaa maan etelä- ja keskiosissa aurinkoisesti, Lapissa, Koillismaalla ja Kainuussa pilvisyys on runsasta ja monin paikoin tulee myös sateita.Iltapäivällä pilvisyys muuttuu maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaksi ja lounaassa paikalliset sadekuurotkin ovat mahdollisia. Lapissa pilvipeite alkaa vähitellen rakoilla ja sateet painottuvat Etelä-Lappiin. Illalla pilvisyys lisääntyy lännessä ja matalapaine sateineen lähestyy jo Lounais-Suomea.Tuuli on pohjoisessa luoteenpuoleista, muualla enimmäkseen länsiluoteista ja kohtalaista, etenkin idässä myös puuskaista. Matalapaineen lähestyessä tuulen suunta alkaa vaihdella lännessä. Päivälämpötila on maan itäosassa 17–20, länsiosassa 15–18 ja Lapissa 12–16 astetta.Perjantaina matalapaineen keskus kulkee etelärannikon tuntumassa kohti itää. Maan etelä- sekä paikoin keskiosassa, ja myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tulee monin paikoin sateita, mahdollisesti myös ukkostaa. Myös Lappiin saapuu illalla idästä sateita.Tuuli on lännessä ja pohjoisessa enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista ja pohjoisenpuoleista. Idässä on etelänpuoleista tuulta. Lounaisilla merialueilla tuuli on voimakasta. Päivälämpötila on 14–17 astetta, Lapissa monin paikoin 10–14 astetta. Sateisilla alueilla on hieman viileämpää.suuressa osassa maata tulee paikallisia sateita, mahdollisesti myös ukkosta, Lapissa sää on enimmäkseen sateinen. Pilvisyys on monin paikoin runsasta, vähitellen myös vaihtelevaa.Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja pohjoisessa koillisenpuoleista, lännessä luoteenpuoleista ja idässä suunnaltaan vaihtelevaa. Päivälämpötila on 14–16, aurinkoisemmilla alueilla 16–18 astetta. Sateisilla alueilla on paikoin viileämpää.