Kotimaa

Neljä saimaannorpan kuuttia hukkunut verkkoihin kolmessa päivässä – ”Joka ikinen verkkokuolema on turha”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Norppaturvallisia verkkoja ei ole”

Työryhmä halutaan nopeasti kokoon

WWF Suomi vaatii rajoituksen jatkamista

Vain kolmasosa kuolemista viranomaisten tietoon