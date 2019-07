Kotimaa

Yle: Puuhamaalle useita huomautuksia allasvedestä ja siisteydestä – puistonjohtaja myöntää virheet

Teemapuisto Puuhamaa Janakkalan Tervakoskella on saanut useita huomautuksia terveysvalvonnalta, Yleisradio uutisoi. Suurin osa huomautuksista koskee allasvesien puhtautta, mutta myös tilojen yleisessä siisteydessä on ollut ongelmia.

Riihimäen

Puistonjohtaja

