Terrorismitutkijalta selvä viesti: Jos ”Isis-vaimojen” lapset haetaan, heidät pitäisi ottaa pois vanhemmiltaan – yksi huoli ylitse muiden

Kotimaa

Terrorismitutkijalta selvä viesti: Jos ”Isis-vaimojen” lapset haetaan, heidät pitäisi ottaa pois vanhemmiltaan

https://twitter.com/AnttiParonen/status/1145733902209695744

Saarinen: Vierastaistelijoiden lapset saaneet aseellista koulutusta ja osallistuneet teloituksiin

https://twitter.com/JP_Saarinen/status/1145979563606007809