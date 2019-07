Kotimaa

Kirvesmurhaan syyllistynyt mies pääsee elinkautisesta vapauteen

Mies syyllistyi niin sanottuun Muhoksen soramonttumurhaan vuoden 2007 heinäkuussa. Miesuhria lyötiin kirveellä ja lapiolla useita kertoja pään alueelle.Teon jälkeen uhrin ruumis haudattiin rikospaikalle Muhoksen soranottoalueelle, josta uhri löydettiin myöhemmin.Vuonna 1963 syntynyt mies tuomittiin murhasta elinkautiseen, hänen tekijäkumppaninsa 10,5 vuoden ehdottomaan vankeuteen taposta.Murhasta tuomittu mies anoi Helsingin hovioikeudelta hiljattain ehdonalaiseen pääsyä. Hovioikeuden mielestä vapauttamista vastaan puhuivat itse teko, muut elinkautiseen vankeusrangaistukseen sisältyvät rikokset, miehen aikaisempi rikollisuus sekä teon luonteeseen nähden lyhyt vankeusaika. Rikosseuraamuslaitos ei olisi puoltanut vapauttamista.vapauttamisharkinnassa vaikuttavia seikkoja kokonaisuutena punnitessaan hovioikeus katsoi kuitenkin, että vanki voidaan päästää ehdonalaiseen vapauteen.Hovioikeus perusteli asiaa miehen päihteettömyydellä sekä sillä, että hänellä on työpaikka ja asunto.– Hakijan vapauttamista puolsivat hänen rangaistusajan suunnitelmansa onnistuminen sekä hänen käytöksensä moitteettomuus eräiden vankila-aikaisten rikkeiden jälkeen. Vankilassa hakija on kouluttautunut ja osallistunut aktiivisesti vankilan työ- ja ohjelmatoimintaan, mikä hovioikeuden arvion mukaan edistää hänen mahdollisuuksiaan suoriutua siviilielämän vaatimuksista, hovioikeus kirjoitti.– Teon luonteeseen nähden lyhyt vankeusaika sekä muut elinkautiseen vankeusrangaistukseen sisältyvät teot huomioon ottaen hovioikeus määräsi vapauttamispäiväksi 14.4.2021, jolloin vankilassa oloaikaa tulee kertyneeksi 13 vuotta 9 kuukautta, hovioikeus totesi.Mies on nykyään 55-vuotias.