Kotimaa

Taksikuskien erimielisyys johti lyönteihin Helsingissä – poliisilla on epäily, mistä kaikki sai alkunsa

Nyt

Poliisi tutkii maanantaina Helsingin päärautatieaseman ympäristössä tapahtunutta selkkausta.Poliisille on tehty rikosilmoitus, jonka mukaan taksikuskien välinen kiista äityi väkivaltaiseksi Helsingin päärautatieaseman ympäristössä iltapäivällä maanantaina 1.7.2019.Asia on herättänyt huomiota julkisuudessa, koska tapahtumista on julkaistu video sosiaalisessa mediassa, poliisista kerrotaan.– Poliisi selvittää parhaillaan, ketkä asiaan ovat osallisia ja onko tapahtuneesta syytä käynnistää esitutkinta. Poliisille kerrotun mukaan tilanne sai alkunsa taksien jonotukseen liittyvästä erimielisyydestä, joka kärjistyi siten, että kaksi taksikuskia löi toisiaan, kertoo rikosylikomisarioHelsingin poliisilaitokselta.Sosiaalisessa mediassa levinneessä videossa Lähitaksin kuljettaja ottaa yhteen toisen taksinkuljettajan kanssa keskellä Rautatieaseman taksialuetta. Lähitaksin kuljettaja kumotaan muutaman kerran maahan kärhämän aikana.Parivaljakon ympärillä on useita muita autoistaan nousseita kuljettajia, jotka koettavat päästä kaksikon väliin.Lähitaksin toimitusjohtaja Juha Pentikäinen kertoi tiistaina Ilta-Sanomille, että on nähnyt videon. Vielä tiistaina kuljettajaa ei oltu tavoitettu.toimitusjohtaja kertoo IS:lle, että yrityksen laadunvalvonta on tavoittanut videossa esiintyvän kuljettajan ja hänen versionsa tapahtuneesta on selvillä.– Kuljettajan version mukaan taksiasemalla oli ollut sellainen tilanne, että jostain syystä jotkut taksiasemalla olleet yrittäjät olivat estäneet aseman täyttämistä. He eivät olleet suostuneet siirtämään autojansa eteenpäin.– Lähitaksin auto oli ohittanut näitä, jotka eivät suostuneet siirtämään autojaan, ja saman tien yksi henkilö oli käynyt hänen päälleen ja lyönyt, Pentikäinen kertaa kuljettajan kertomuksen tapahtuneesta.Pentikäisen mukaan kahakassa ollut kuljettaja ei ole halunnut tehdä rikosilmoitusta asiasta. Toimitusjohtaja ei tiedä, onko poliisille tehty rikosilmoitus kuitenkin tämän kuljettajan tekemä.Pentikäinen on saanut tietoonsa myös paikalla olleen toisen taksinkuljettajan näkemyksen asiasta.– Toivottavasti poliisi saa asian selville, jotta asiat eivät lähtisi kärjistymään yhtään enempää.