Kotimaa

Hyinen heinäkuu – tänään jopa 5 astetta normaalia kylmempää

Kuurosateita tulee vähän aiempaa idempänä, jolloin lännessä on laajalti poutaa.Iltapäivällä kuurosateiden länsireuna kulkee Länsi-Uudeltamaalta Tampereen seudulle. Idässä myös ukkostaa. Myös maan keskivaiheilla sateita tulee lähinnä idässä. Sateet ovat yleisiä myös Koillismaalla sekä Itä- ja Pohjois-Lapissa.Päivälämpötila on 4 – 5 astetta tilastollista normaalia alempi. Joensuussa ollaan vain pari astetta tavanomaisen alapuolella, mutta pohjoisessa taas laajalti viitisen astetta alle ajankohdan keskimäärän.Torstaiksi sää poutaantuu vaihtelevapilvisen aurinkoiseksi. Laajimmin aurinkoisinta myös iltapäivällä on Etelä-Pohjanmaan tienoilla. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tienoilla tulee sateita. Lapissa on enimmäkseen pilvipoutaa.Perjantaina etelään leviää sateita. Toinen sadealue on maan keskivaiheilla hitaassa liikkeessä kohti etelää. Lapissa on pilvipoutaa.Euroopassa torstaina vuodenaikaan nähden viileintä on Skandinavian eteläosasta Baltian yli Länsi-Venäjälle. Lämpimintä ilmaa puolestaan on liikkeellä Espanjan koillisosasta kohti Ranskaa. Korkeapaine ulottuu Britteinsaarilta Keski-Eurooppaan.