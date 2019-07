Kotimaa

STT:n tiedot: Viranomaisilla on epäilty Helsingin Sanomien sotilastiedustelu-uutisoinnin tietovuototutkinnassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Juttu liittyi tiedustelulainsäädäntöön

Toimittajan mukaan viranomaiset yrittivät murtaa lähdesuojan