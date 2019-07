Kotimaa

Kohukauppias Kärkkäinen kaahasi 143 km/h 80:n alueella – piti ajonopeuttaan normaalina

Juha Kärkkäisen kalareissu Lappiin kävi kalliiksi, vaikka itse kalastamisesta aiheutuvia kuluja ei huomioitaisikaan. Tavarataloketju Kärkkäinen Oy:n perustanut Kärkkäinen ajoi viime vuoden elokuussa Enontekiön Nunnasentiellä poliisipartiota vastaan 143 kilometrin tuntinopeudella. Tien nopeusrajoitusrajoitus oli 80 kilometriä tunnissa, joten ylitys oli peräti 63 kilometriä tunnissa!Lapin käräjäoikeus katsoo tuoreessa tuomiossaan ylivieskalaiskauppiaan syyllistyneen törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja tuomitsi miehen 50 päiväsakkoon. Kun yhden päiväsakon hinnaksi tuli Kärkkäisen tuloilla 204 euroa, niin maksettavaa tuli niukasti yli kymppitonnin eli 10 200 euroa.Käräjäoikeudessa Kärkkäinen piti ajonopeuttaan normaalina, vaikka nopeutta oli liki tuplat lain sallimaan verrattuna. Kovavauhtisen kauppiaan mukaan tie oli hyväkuntoinen ja ajo-olosuhteet erinomaiset. Myös liikenne tiellä oli vähäinen.Enontekiön Nunnasentiellä vastaan tullut poliisiauto mittasi Kärkkäisen ajaman auton suurimmaksi nopeudeksi noin 300 metrin etäisyydeltä 146 km/h, mutta mittaustuloksesta tehdyn varmuusvähennyksen jälkeen käräjäoikeus katsoi nopeudeksi 143 kilometriä tunnissa. Juha Kärkkäisen maksettavaksi tyli myös 80 euron rikosoikeusmaksu. Varsinaista ajokieltoa ei enää tullut, vaan oikeus katsoi poliisin määräämän väliaikaisen ajokiellon olleen riittävä.10 020 euroa on sakkoina suuri Suomenkin mittakaavassa ja 143 tunnissa on paljon vauhtia, niin kohukauppias on kiitänyt aikanaan kovempaakin vauhtia Suomen maanteillä. Ihan poliisin mittaamanakin. Kesällä 2005 poliisi sai mitattua Kärkkäisen ajaman Audin nopeudeksi Pyhäjärven ja Haapajärven välillä 162 kilometriä tunnissa, joka hänen silloisilla tuloillaan tiesi 42 560 euron suuruista sakkolappua.Kalevan haastattelussa vuonna 2008 kauppias kertoi aikovansa lyhentää saamaansa yli 42 tonnin jättisakkoa kuukausittain sadalla eurolla. Mikäli maksutahti on säilynyt aiotulla tasolla, niin maksettavaa riittää vielä reiluksi pariksi kymmeneksi vuodeksi. Siitä ei ole tietoa, millaisissa erissä Juha Kärkkäinen aikoo tuoreimman sakkonsa maksaa. Kahden jättisakon välisenä aikanakin hän on ainakin kaksi kertaa ollut poliisin kanssa tekemisissä liian raskaan kaasujalkansa johdosta.Juha Kärkkäisen saamasta tuoreimmasta sakkotuomiosta kertoi ensimmäisenä Lapin Kansa. Lehden mukaan tuomio on lainvoimainen.