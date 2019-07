Einen ja Riitan pyöräretki kesäisessä Suomessa päättyi hirvittävimmällä tavalla

Kotimaa

18.7.1959 sairaanhoitajaoppilas, tumma Eine Maria Nyyssönen, 21, ja hänen paras ystävänsä, posti- ja lennätinkonttorissa toimistoapulaisena työskentelevä vaaleatukkainen Riitta Anneli Pakkanen, 23, lähtevät pyöräretkelle suunnaten kohti Suomen kansallismaisemaa Kolia.18.–19.7. tytöt yöpyvät Naarajärven leirintäalueella. Sieltä he jatkavat matkaa Rantasalmelle, missä he auttelevat kaksi vuorokautta heinätöissä.22.–23.7. tytöt yöpyvät Punkaharjun leirintäalueella ja jatkavat sitten pyörällä Savonlinnaan.23.7. klo 11 tytöt matkustavat Orivesi II -laivalla Joensuuhun. Sinne laiva saapuu kello 20.30. Yön tytöt viettävät Joensuun kaupungin leirialueella.24.7. tytöt lähtevät kohti Kolia. Sinne he saapuvat illalla kello 23:n aikaan.25.7. tytöt kirjoittavat viimeisen kortin kotiin: ”Hei! Olemme valloittaneet Kolin ja kohta aiomme valloittaa J:kylän. Ihana matka, mutta täytyy sanoa, että hieman on ikävä Äidin tekemää ruokaa ja Isän lämmittämää saunaa ja omaa sänkyä. Saavumme ensi viikon keskivaiheilla tai lopulla. Monin terv. Eine ja Riitta.”26.7. kahden kauniin Kolilla vietetyn päivän jälkeen tytöt ajavat Polvijärvelle ja majoittuvat illansuussa kello 19 aikaan matkustajakotiin. Illalla he käyvät tanssimassa Polvijärven lavalla.Einen ja Riitan viimeinen elinpäivä on 27.7. Tytöt pyytävät matkustajakodin rouvalta lämmintä ruokaa ja lähtevät sitten puolenpäivän aikaan jatkamaan matkaa reittiä Sotkuma-Käsämän lossi, Liperin kirkonkylä, Onkisalmen lossi, Vihtari, Heinäveden kirkonkylä.Kello 19–20 aikaan tytöt poikkeavat Heinäveden apteekkiin ja osuuskaupan baariin. Baarista Eine ostaa viinereitä, munkkeja ja neljä lasia maitoa. Sitten tytöt lähtevät kohti Tulilahden leirintäaluetta, jonne heidän elämänsä päättyvät.Kello 21.30 paikkakuntalaiset pojat Keijo, 18, ja Heikki, 21, tulevat rantaan ja viettävät tyttöjen kanssa iltaa. Ennen rantaan saapumista he ovat huomanneet tuntemattoman mopomiehen menevän kohti Tulilahtea tyttöjen perässä. Rannassa Heikki tekee tytöille tuohiset. Niiden pohjaan hän laittaa kellonajan 23.15. Pian sen jälkeen pojat poistuvat, ja tytöt käyvät yöpuulle.Aiemmin kello 22 liikeapulainen Eila ja rakennustyöläinen Olavi ovat nähneet heille tuntemattoman miehen kulkevan rantaan päin, kun he itse ovat olleet matkalla näköalakalliolle.28.7. murhaaja iskee yön turvin tyttöjen kimppuun. Hän viiltää teltan auki ja murhaa kylmäverisesti kummankin tytön. Surmahetkellä Eine on alasti, mutta Riitta pukeissa. Murhaaja polkee tytöt kapeaan suohautaan, joka sijaitsee 215 metriä leirilaiturista itään päin, Riitan alimmaiseksi ja Einen osin Riitan päälle.Murhaaja kätkee haudan kahdeksalla suoturpeen palasella. Haudan päälle hän latoo ajopuita ja risuja. Murhaaja naamioi hautaa vielä metrin mittaisilla kuusen ja männyn taimilla. Hän kätkee tyttöjen tavaroita metsään ja upottaa polkupyörät järven syvimpään kohtaan.4.8. Einen äiti tekee katoamisilmoituksen molemmista tytöistä. Poliisi etsii tyttöjä ensin Polvijärven ja Pieksämäen väliseltä maantieosuudelta, koska poliisi arvelee tyttöjen jatkaneen matkaa Tulilahdesta kohti toisen tytön Varkaudessa sijaitsevia sukulaisia.10.8. Keijo ja Heikki kertovat poliiseille, että tytöt olivat yöpyneet Tulilahden leirintäalueelle. Pojat osoittavat tyttöjen telttapaikan poliisille.21.8. kello 8.30 tyttöjen suohauta löytyy.29.8. parhaat ystävykset Eine ja Riitta siunataan Taulumäen kirkossa Jyväskylässä. Noin 8 000 ihmistä kerääntyy saattamaan heitä viimeiselle matkalleen.4.9. tyttöjen pyörät löytyvät järven syvimmästä kohdasta.6.11.1959 poliisi ottaa kiinni lukuisista varkauksista etsintäkuulutetun Erik Runar Holmströmin, 37. Suurvarkaasta tulee Tulilahden kaksoismurhasta epäilty, kun poliisi saa selville, että Runarilla on kesällä ollut sininen mopedi. Paluumatkalla tunnistamistilaisuudesta Runar alkaa kertoa, kuinka on nähnyt tytöt Liperissä ja lähtenyt heidän peräänsä. Hän kertoo nähneensä rannassa poikien lähentely-yritykset. Runar kertoo poistuneensa rannasta puoli tuntia poikia myöhemmin ja ajaneensa kohti Varkautta. Perillä poliisilaitoksella Runar kuitenkin kieltää kaiken autossa sanomansa.8.5.1961. Oikeudenkäynti ehtii alkaa, mutta ratkaisua ei koskaan saada, koska Runar hirttäytyy sellissään Vaasan lääninvankilassa. Runar kiistää raskaat syytökset viimeiseen asti ja sanoo oikeudessa: ”Niiden henki ei minua paina.”Einen ja Riitan vanhemmat sekä Riitan sisarukset ja perheiden sukulaiset jäävät vastausta vaille niin kuin koko Suomen kansa. Kuka murhasi kaksi kesälomamatkalla ollutta tyttöä, jotka ajattelivat vain yhden yön lepuuttaa pyöräilystä väsyneitä jalkojaan Tulilahdella? Seuraavaa aamua tytöt eivät enää koskaan nähneet.