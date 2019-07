Kotimaa

Keijo ja Heikki kertoivat poliisille tyttöjen viimeisestä illasta

Kertoja on havainnut noin 150 metrin päässä Tulilahden tienhaarasta Heinävedelle päin erään mopedimiehen seisoskelemassa.













Tuohen ollessa vielä kiinni puussa oli kertoja pannut veitsen taskuunsa ja yrittänyt suudella Nyyssöstä.









Kertoja ei muistaakseen yrittänytkään mitenkään lähennellä kumpaakaan naista.









Iltaa vietettiin Tulilahden leirintäalueella 27. heinäkuuta 1959.Keijo, 18, ja Heikki, 21, olivat paikkakuntalaisia nuorukaisia.Kun pojat poistuivat leirialueelta, ja yö laskeutui, iski murhaaja.”Maanantaina 27 päivänä heinäkuuta 1959 kertoja oli kello 18.00 ajoissa mennyt Heinäveden kirkonkylässä sijaitsevaan Keskuskahvilaan ja tavannut siellä hyvän kaverinsa Heikin, jonka kanssa hän jo aikaisemminkin oli ollut paljon yhdessä. Istuttuaan kahvilassa noin tunnin olivat he Heikin kanssa päättäneet lähteä Kerman kanavalle katsomaan siitä kello 20 kulkevaa ”Leppävirta” -laivaa.Matkaan he olivat lähteneet Heikin moottoripyörällä, jonka takaistuimella kertoja oli istunut. Noin 5.5 km:m päässä Heinävedeltä kanavalle päin oli heitä vastaan tullut polkupyörillä ajaen kaksi heille ennestään tuntematonta tyttöä, jotka asuistaan päätellen olivat olleet retkeläisiä.(Myöhemmin kertoja oli saanut tietää, että tytöt olivat olleet nimeltään Eine Nyyssönen ja Riitta Pakkanen).Kertoja ja Heikki olivat panneet merkille, että he olivat olleet melkoisen mukavan näköisiä, ja kun he olivat käyneet katsomassa em. laivan tuloa, oli Heikki ehdottanut, että he olisivat käyneet katsomassa minne tytöt olivat matkalla.Kun he sitten noin 3/4 tunnin kuluttua olivat palanneet mainitulle Keskuskahvilalle ja kyselleet eräältä Paulilta tyttöjen menneen Varkauteen päin, olivat kertoja ja Heikki lähteneet ajamaan perässä.Hautausmaan paikkeilla he olivat ohittaneet tytöt ja pysähtymättä tai mitään sanaa vaihtamatta ajaneet heidän ohitseen aina Multalan riihen aitaan, johon he olivat pysähtyneet arvellen tyttöjen menevän Tulilahden leirintäalueelle. Kertoja ja Heikki olivat keskenään puhuneet, että kun nähdään minne tytöt yöpyvät, he menevät myös sinne ja yrittävät päästä heidän kanssa tuttavuuteen.Seuratessaan Multalan riiheltä tyttöjen kulkua oli kertoja nähnyt, että heidän perässään oli Tulilahden tietä mennyt eräs ”Riekoksi” kutsuttu mies joko polkupyörällä tai jalkaisin, ja olivat nähneet, että tytöt olivat kääntyneet Tulilahden tielle, ja kun he olivat lähteneet takaisin Heinävedelle päin, oli kertoja havainnut noin 150 metrin päässä Tulilahden tienhaarasta Heinävedelle päin erään mopedimiehen seisoskelemassa.Mitään muuta kertoja ei hänestä muista kuin sen, että miehellä oli luultavasti ollut Solifer-merkkinen mopedi ja tavaratelineellä luultavasti ruskea salkku. Mies oli muuten täysin tuntematon.Täältä he olivat ajaneet yhteisestä sopimuksesta venerantaan ja ottaneet kertojan moottoriveneen ja ajaneet sillä Tulilahden leirialueen rantaan. Tytöt olivat jo ennättäneet leiriytyä ja pystyttää telttansa ja olivat heidän tulohetkellä toimettomia. Veneen kertoja ja Heikki olivat ajaneet laiturista noin 50 metrin päähän rantaan ja Heikki oli mennyt suoraan tyttöjen luo. Kertoja oli ensin käynyt mäellä vettä heittämässä ja oli saapunut Heikin jäljessä vähän myöhemmin. Kun he olivat tervehtineet, olivat tytöt sanoneet, että sattuihan heille mukavasti, kun pojat tulivat sytyttämään nuotion.Kertoja oli heti mennyt keräilemään rannalta paperia nuotion sytyttämistä varten ja sytyttänytkin siten sen, mutta kun se ei oikein ollut syttynyt, oli kertoja mennyt hakemaan moottoriveneestä kaaren väliin pistetyn kääntöveitsensä ja mennyt sitten hakemaan metsästä lisää tuohta sytykkeeksi.Palattuaan takaisin tyttöjen luo oli Heikki ollut juuri vedenkeittopuuhissa puuhaillen nuotion luona. Tyttöjen juodessa kaakaotaan oli Heikki tällä välillä valmistanut jäljelle jääneistä tuohista tuohituokkosen ja kun tuohta ei ollut tarpeeksi toista varten, niin kertoja oli mennyt hakemaan lisää.Kertoja oli pyytänyt Eine Nyyssösen mukaansa, ja kun he olivat päässeet metsään, oli kertoja ryhtynyt veitsellään irrottamaan tuohta puusta. Tuohen ollessa vielä kiinni puussa oli kertoja pannut veitsen taskuunsa ja yrittänyt suudella Nyyssöstä, mutta kun tämä ei ollut millään suostunut, oli hän jättänyt enemmän yrittämisen sikseen ja irroittanut tuohen ja he olivat palanneet pyörien kautta, jossa tyttöjen hatut olivat, takaisin toisten luo. Kertoja oli ottanut toisen hatun ja pannut sen päähänsä ja Nyyssönen oli ottanut toisen.Heidän palattuaan teltalle olivat Pakkanen ja Heikki istuneet rannalla nuotion luona ja Heikki oli juuri kirjoittanut käyttämänsä nimen ”Matti Ovaskainen” tuokkoseen, ja kun Heikki oli saanut toisen tuokkosen tehtyä oli kertoja kirjoittanut siihen nimekseen ”August Laine”.Istuttuaan vielä aikansa, noin kello 23.30:n saakka, tyttöjen kanssa ulkona, tytöt eivät laskeneet heitä telttaansa, sanomalla vain, että kun heillä ei ole telttavieraita ollut tähänkään asti, eivät he ota nytkään, olivat kertoja ja Heikki poistuneet veneellään. Sitä ennen kertoja oli käynyt viemässä huovan telttaan ja jäänyt huovalle makaamaan pyytäen Nyyssöstä telttaan. Tämä olikin lopulta tullut sisään. Kertoja kysyttäessä väitti, ettei hän missään tapauksessa ollut tällöin kajonnut Nyyssöseen millään tavalla, vaan oli ehdottoman varmasti lähtenyt pois teltasta Nyyssösen vaatimuksesta ja saman tien tyttöjen luota, ja sanoi, että he molemmat, Heikki ja kertoja olivat poistuneet veneellä rannasta.Pakkanen oli heidän lähtiessään jäänyt seisomaan teltan eteen ja Nyyssönen telttaan. Kertoja oli saapunut kotiin kello 24:n aikaan väittäen katsoneensa kelloa tullessaan. Heikki oli myös lähtenyt kotiinsa päin.Sen jälkeen kertoja ei tyttöjä nähnyt eikä saanut tietää heidän nimiään enempää kuin osoitteitaankaan.Keskiviikkona 29.7.1959 ollessaan tulossa Kuittualta tansseista kertoja oli käynyt yksin kello 21.30 aikaan mopedillaan Tulilahdessa ja jätettyään sen viimeiselle veräjälle hän oli juosten mennyt rantaan katsomaan, olivatko tytöt jättäneet tuokkosiaan sinne, mutta hän ei ollut löytänyt mitään, mikä olisi viitannut tyttöihin, ei tuokkosia, enempää kuin muitakaan pikkuesineitä.Kertoja lisäsi, että hän ja Heikki olivat torstaina 30. päivänä heinäkuuta 1959 lähteneet metsätöihin Heinäveden Pölläkkään ja olivat he siellä olleet viikot ja käyneet ainoastaan sunnuntaisin kotona. Sen vuoksi kertoja ja Heikki eivät olleet olleet tietoisia neitosten katoamisesta vasta kun sunnuntai-iltana, elokuun 9 päivänä, jolloin radiossa oli luettu kehoitus ilmoittaa tietämänsä poliisille. Seuraavana aamuna kertoja ja Heikki olivatkin sitten ilmoituksen tehneet.”Lähde: alkuperäinen kuulustelukertomus siten kuin se on taltioitu kirjoitusvirheineen. Poikien sukunimien tilalle vaihdettu heidän oikeat etunimensä. Riekon sukunimi jätetty pois, samoin Paulin.”Noin 100–150 metriä Tulilahden tienhaarasta kirkonkylään päin oli seisonut eräs heille tuntematon mies hajareisin mopedinsa päällä, nojaten käsillään mopedinsa ohjaustankoon, ikään kuin odottaen jotain. Kertoja oli vielä Keijolle huomauttanut, että onkohan tuo mies myös menossa Tulilahteen, johon Keijo oli sanonut, että ei suinkaan, eikähän tuo jäähdyttele mopoaan.Pyörän ajosuunta oli ollut Varkauteen päin ja oli tältä paikalta avoin näkyvyys leiritielle, jota sanotut tytöt olivat juuri menneet. Kertoja ei ollut tuntenut miestä ja selosti hän, että jos tämä olisi ollut Heinäveden kirkonkylän asukkaita, olisi hän tämän tuntenut.Kysyttäessä erikoisesti mopedimiehestä, kertoja selitti, että tämä oli ollut noin 30-40 vuoden ikäinen, vartaloltaan tavallinen, kasvoiltaan päivettynyt. Päässään hänellä oli ollut tumma, pitkälippainen hellelaki ja yllään tummahko puku, jonka väriä kertoja ei muistanut.Näytettäessä kertojalle erimerkkisiä mopedien kuvia kertoja selitti, että miehen mopedi oli kertojan muistaman mukaan ollut siniseltä vaikuttava ja malliltaan se oli lähinnä muistuttanut Hopeasiipi, Husqvarna Roulette sekä Rabeneick-merkkisiä mopedeja. Sen kertoja muisti varmasti, että se ei ollut ollut rekisteröity. Pakettitelineellä oli ollut salkku tai jokin käärö, joka oli ollut väriltään ruskea tai musta.Kysyttäessä ketkä muut mahdollisesti olivat nähneet tyttöjen leirille menon, kertoi Heikki, että kun he olivat sivuuttaneet sanotun mopedimiehen oli heitä vastaan tullut maantiellä jalkaisin mies, jonka etunimeä kertoja ei tiedä, mutta kutsutaan tätä ”Riekoksi”. Kun tämä kulkee asunnolleen mennessään osaksi leiritietä ja kun sanotut tytöt nähtävästi olivat sivuuttaneet polkupyörillään jalkaisin kotiinsa menevän ”Riekon”, oli kertoja hiljaa ajaessaan huutanut tälle: ”Sinne meni tyttöjä, ja jos näet niitä, niin sano terveisiä.”...Riekko oli ohimennen vastannut jotain, joo, joo, tai jotain siihen tapaan....Hänen ja Keijon 27.7.1959 iltana mentyä moottoriveneellä Tulilahden rantaan, oli Nyyssösellä ja Pakkasella ollut teltta pystytettynä.Kertoja ja Keijo olivatkin avustaneet naisia nuotion sytyttämisessä. Ennen nuotiotulien tekoa oli Keijo tummemman naisen kanssa lähtenyt etsimään nuotiopuita vähän ylempänä rannasta olevasta rinteestä kertoja jäädessä toisen naisen kanssa puhelemaan rantaan teltan ja nuotion paikan lähelle.Jonkin ajan kuluttua olivat Keijo ja tummempi nainen tulleet teltan luo takaisin, ja oli näillä ollut ainoastaan tuohia mukanaan. Näillä tuohilla oli sitten sytytetty nuotion sijan luona olleet entiset puut, ja nuotio oli saatu palamaan.Kertoja oli pannut sitten nuotiotulelle naisten vesikattilan, jossa nämä olivat keittäneet kaakaota. Kattilassa olleen veden kiehumista odotellessa kertoja oli tehnyt nuotion sytytyksestä jäljelle jääneistä tuohista jo aikaisemmin mainitut tuohiset. Samaan aikaan oli Keijo kisaillut ja yrittänyt jotenkin kutitella tummempaa naista, jonka kanssa oli tuohetkin noutanut.Kertoja ei muistaakseen yrittänytkään mitenkään lähennellä kumpaakaan naista, vaikka olikin ollut toisen naisen kanssa kahden sen aikaa kun Keijo oli ollut tummemman naisen kanssa tuohia noutamassa.Naisten juotua keittämänsä kaakaon, oli Keijo tummemman naisen kanssa korjannut kaksi nurmikolla ollutta peitehuopaa ja vienyt ne telttaan. Keijo oli sitten mennyt telttaan sisälle ilmeisesti kiusatakseen tummempaa naista, joka oli jäänyt teltan ulkopuolelle. Viimein oli tummempi nainen mennyt myös telttaan, jolloin Keijo oli tullut kohta pois teltasta ehtimättä olla siellä viittäkään minuuttia.Kertoja oli istunut vaalemamman naisen kanssa kolmannen huovan päällä ulkona tämän aikaa. Keijon tultua teltasta pois oli tummempi nainen jäänyt telttaan, ja samassa oli kertojan seurassa ollut nainen sanonut, että he ryhtyvät nukkumaan, kun ovat pitkän ajon jälkeen väsyksissä.Todistaja, metsäharjoittelija Heikki uudelleen kuultuna ja näytettäessä hänelle nyt 3.2.1960 tutkintavanki Erik Runar Holmströmiä kertoi, että tämä oli iältään, kooltaan ja näöltään aivan samanlainen kuin se mies, jonka hän oli nähnyt ajavan 27.7.1959 illalla Eine Nyyssösen ja Riitta Pakkasen perään Tulilahden leirintäalueelle, mutta koska kertoja oli nähnyt miehen vain ohimennen, hän ei voinut häntä varmasti tuntea samaksi.”Lähde: Heikin useat kuulustelukertomukset siten kuin ne on taltioitu, kirjoitusvirheineen. Kertomuksia on yhdistelty. Poikien sukunimet vaihdettu heidän oikeisiin etunimiinsä ja Riekon sukunimi poistettu.