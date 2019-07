Miksi suklaajäätelö suli vaniljajäätelöä nopeammin auringossa? Valmistaja paljastaa tärkeän eron tuotteiden rakenteessa

Kotimaa

Sulamistestissä asetettiin vastakkain kaksi klassikkomakua, suklaa ja vanilja. Tuutit olivat tänä vuonna Helsingin Jäätelötehtaan kioskista. Tavoitteena oli seurata, onko eri jäätelöiden sulamisajoissa eroja ja kuinka tulos vertautuu aiempien vuosien tuloksiin nähden.ISTV testasi vaniljajäätelötuutin sulamista viimeksi vuoden 2018 heinäkuussa, jolloin sulamiseen kului aikaa 42 minuuttia ja 10 sekuntia. Saman vuoden toukokuussa sulamisaika oli yli 54 minuuttia.Tänä vuonna testi toteutettiin Helsingin Kaivopuistossa kaukana laboratorio-olosuhteista. Sulamistestin toteumista uhkasivat aivan alusta asti paikalliset asukkaat, lokit. Molemmilla toimittajilla olikin juontojen lomassa täysi työ pitää tuutit turvassa ilmassa kaartelevien rantalintujen tehdessä uskaliaita syöksyjä testikohteiden suuntaan.Kovasta tuulesta ja siivekkäistä jäätelöfaneista huolimatta testi suoritettiin suunnitellusti loppuun saakka. Suklaajäätelö suli parivaljakosta nopeammin, kun aikaa oli kulunut 38 minuuttia ja 10 sekuntia. Vaniljatuutti sinnitteli runsaat viisi minuuttia pidempään ja jäätelömassa oli sulanut kokonaan ajassa 43 minuuttia ja 15 sekuntia.Testin loppuvaiheessa draamaa loivat tuuttien äärelle palanneet ja parvensa koon tuplanneet lokit, joita ei yksinkertaisesti ollut enää estäminen.Ilta-Sanomien sivuilla oli myös mahdollisuus äänestää kumpi tuuteista sulaisi ensin. Ääniä tuli yhteensä yli 1540 kappaletta. 60% äänestäjistä oli hyvin jäljillä liputtaen suklaatuutin puolesta 40% valitessa vaniljan.Eniten arvailuja herätti kysymys siitä, miksi suklaatuutti suli vaniljatuuttia nopeammin. Kommenttiosiossa syyksi veikkailtiin muun muassa suklaajäätelön tummempaa väriä.Helsingin Jäätelötehtaan yrittäjävalaisi, mikä erottaa tuotteet toisistaan.– Suklaatuutissa on enemmän sokeria. Jäätelön perusmassa on molemmissa sama, mutta suklaatuuttiin lisätään salaista suklaasekoitusta, jossa käytetään muun muassa kaakaota, sokeria ja karvasmanteliuutetta.Valmistusprosessissa jäätelön perusmassaan vispataan ilmaa.– Jos jäätelöön ei vispata ilmaa, niin se jää kovaksi. Tällöin siitä ei voi tehdä palloja, Magi selventää.Magi kertoo, että heillä on ainoastaan yksi tuote, johon ilmaa ei vispata ollenkaan. Vanhanajan vaniljapuikko valmistetaan valamalla jäätelömassa muotteihin, jolloin siitä tulee jäähdytettäessä kivikovaa.Jäätelötehtaalla valmiin jäätelön sulamista ei erikseen mitata. Magin mukaan yritys luottaa tuotteiden nopeaan kiertoon tuotannossa ja jäätelöt menevät myyntiin muutamassa päivässä.Alta voit katsoa tallenteen ISTV:n suorasta lähetyksestä, jossa seurattiin vanilja- ja suklaajäätelöpallojen sulamista.