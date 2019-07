Etelä-Karjalan keskussairaalan käytävät tulvivat – Lappeenrannan myrsky aiheutti pelastuslaitokselle kymmeniä tehtäviä

Kotimaa

Etelä-Karjalan keskussairaalan käytävät tulvivat – Lappeenrannan myrsky aiheutti pelastuslaitokselle kymmeniä

Lappeenrannassa on tänään satanut runsaasti vettä ja suuria rakeita, mikä on aiheuttanut lukuisia tehtäviä paikalliselle pelastuslaitokselle.

Lappeenrannan





















ukkosmyrsky on pitänyt Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen kiireisenä tänään. Päivystävä palomestari arvioi, että myrskyn aiheuttamia tehtäviä on ollut 40–50. Enimmäkseen tehtävät ovat olleet vesivahinkoja ja kaatuneiden puiden raivaamisia.Lappeenrantaan iski noin kello kuuden aikaan iltapäivällä ukkosmyrsky, jonka mukana satoi myös suuria rakeita. Paikalla olleiden lukijoidemme mukaan vettä oli pahimmillaan kaduilla noin 20 senttimetriä.Ilta-Sanomien lukijat kertovat, että vesi tulvii Etelä-Karjalan keskussairaalan pohjakerroksessa. Pelastuslaitokselta vahvistetaan, että tällainen tehtävä on heillä ollut.– Sairaalan alimmissa kerroksissa oli noin 1,5 senttiä vettä, joka imuroitiin sieltä vesi-imureilla pois, pelastuslaitoksen vuoromestari kertoo.