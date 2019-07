Kotimaa

Tanskasta Suomeen soutava Jari kuuli huudon ja päätyi kunniakonsulin luo – lampaat taas hamusivat merille

Kööpenhaminasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Ilta-Sanomat seuraa Jari Saarion soutumaratonia Kööpenhaminasta Helsinkiin säännöllisen epäsäännöllisesti. Jos ja kun yhteydet pelaavat, Saario lähettää matkan varrelta myös kuvia ja kertoo tunnelmistaan Ilta-Sanomien lukijoille. Yllä olevalla videolla Jari Saario kuvaa kovasta tuulesta aaltoilevaa merta.

Saario





Kuten





Ja